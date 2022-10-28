НБУ не согласовал увеличение доли крупнейшего акционера «Альфа-банка» из-за санкций — Finance.ua
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НБУ не согласовал увеличение доли крупнейшего акционера «Альфа-банка» из-за санкций

Фондовый рынок
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Национальный банк запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в «Альфа-банке» в результате наложенных на него санкций Советом нацбезопасности и обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Соответствующее решение в четверг, 27 октября, принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков. Решение обусловлено, в частности, наложенными ранее персональными санкциями СНБО от 19 октября. Это означает несоответствие деловой репутации Косогова требованиям законодательства Украины.
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В апреле 2022 года, после введения международных санкций против Михаила Фридмана и Петра Авена, два других акционера «Альфа-Банка» Герман Хан и Алексей Кузьмичев передали свои доли Андрею Косогову. Эта операция состоялась с нарушением законодательства Украины, поскольку ее должен был согласовать Национальный банк.
Как писала ЭП, за нарушение на Альфа-Банк наложили штрафные санкции в размере 57 млн грн. Кроме того, Косогова лишили прав управления акциями банка так же, как и Михаила Фридмана и Петра Авена.
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Соответствующие права передали независимому менеджеру — Симеону Дянкову, который и выполняет функции акционера.
Как пояснил ЭП бывший глава департамента по вопросам лицензирования Александр Бевз, на согласование пакета документов по увеличению доли Косогова в капитале «Альфы» у Нацбанка было 2 месяца. В то же время отсчет времени начинается только тогда, когда НБУ получит полный пакет документов от банка. Поэтому теоретически несогласование увеличения доли Косогова в банке могло произойти и в октябре.
По материалам:
Економічна Правда
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