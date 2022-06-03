НБУ назвал главное условие полной либерализации импорта — Finance.ua

НБУ назвал главное условие полной либерализации импорта

Сегодня 09:18 — Казна и Политика

НБУ назвал главное условие полной либерализации импорта

Отмена налоговых льгот по импорту в перспективе поможет либерализировать покупку валюты для всех импортеров.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга по решению Правления НБУ по монетарной политике.

«Мы со стороны Национального банка неоднократно обращались к нашим коллегам из Министерства экономики, Министерства финансов, правительства по поводу того, что система требует переосмысления и перестройки. Результатом наших обращений стало то, что правительство уже подало в парламент законопроект 7418 относительно изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты об отмене введенных налоговых льгот на импорт», — рассказал Николайчук.

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По его словам, возврат к такому налогообложению импорта позволит увеличить бюджетные доходы, снизить объемы импорта и соответственно стимулировать украинских производителей.

«В результате у нас будет возможность говорить с правительством об отмене системы ограничений покупки валюты и переводов за границу исключительно на цели критического импорта, конечно, с обсуждением дополнительного механизма импортного сбора», — подчеркнул чиновник.

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