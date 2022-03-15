НБУ напомнил об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения — Finance.ua
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НБУ напомнил об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения

Сегодня 08:00
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НБУ напомнил об условиях предоставления финансовых услуг в период военного положения
Обслуживание кредитов. В НБУ напомнили, что Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного положения и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.
Банки вводят кредитные каникулы по кредитным продуктам.
Кредитные каникулы — это перенос уплаты долга на другой срок, то есть отсрочка осуществления платежей по кредиту во время действия военного положения в стране (заметим, это не прощение долга, а отсрочка платежей.)
Если во время кредитных каникул вы не будете погашать кредит, вам не будут начисляться пени и штрафы, и это не испортит вашу кредитную историю. Однако кредит нужно будет выплатить.
Если у вас есть возможность платить по кредиту, выполняйте свои кредитные обязательства в обычном режиме.
У каждого банка свои условия кредитных каникул, поэтому узнайте о конкретных условиях в банке, в котором вы обслуживаетесь
Платежные карты.
Банки могут автоматически или по запросу продлить срок действия вашей карты, если она истекает.
В таких случаях обращаться в отделение банка не нужно, можно позвонить в банк или связаться с другими онлайн-каналами коммуникации.
Читайте информацию о продлении срока действия вашей карты с официальных ресурсов банка, в котором вы обслуживаетесь.
Банки пересматривают тарифы на предоставление своих услуг в сторону уменьшения или отмены, в частности пересматриваются комиссии на перевод средств, на платежи в помощь армии, комиссии за пользование картами, обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей, снятие наличных в Украине и за рубежом, комиссии за конвертацию и т.д.
Операции с инвалютой.
Продать иностранную валюту можно: в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.
Ограничения продажи иностранной валюты отсутствуют.
Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.). Исключение (с 8 марта) — покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором (при наличии валюты).
Снятие денежных средств со счетов.
Валюта: снять средства с валютного счета можно в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года).
Например, у вас есть долларовый счет — вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро — тогда можно снять около 900 евро в день. Или продать соответствующий эквивалент валюты с зачислением гривневых средств на счет национальной валюты и снять 100 тыс. в день.
Гривна: со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере — 100 тыс. грн в день.
Отдельные правила действуют для граждан, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором. Национальный банк разрешил клиентам на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме.
Также разрешено осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой при наличии средств или банковских металлов в филиале/отделении банка. Решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка.
Использование денежных средств с арестованных счетов.
Разрешено пользоваться средствами на счетах, на которые был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.
Сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не должна превышать 100 тыс. грн.
Снятие наличных.
Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить их на предприятиях торговли.
Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).
Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться).
Сеть супермаркетов, магазинов: АТБ-Маркет (6000 грн); Сильпо (6000 грн); Фора (6000 грн); «FOZZY» (6000 грн); VARUS (6000 грн); «NOVUS» (до 500 грн); ROSHEN (до 500 грн); Лоток (6000 грн); «Thrash!» (6000 грн); «Точка» (6000);
АЗС: ОККО — всегда хорошая идея (6000 грн); Укрнефть (до 5 000 грн); БРСМ-Нафта (до 500 грн); Сеть АЗК «WOG» (6000 грн).
Аптека: Белая ромашка (6000 грн); Аптека Доброго Дня; Аптека АНЦ (6000 грн); Аптека Копейка; Аптека 9·1·1 (6000 грн); «Аптека оптовых цен», «МедСервіс» (6000 грн).
Другие сетевые торговцы: линия магазинов EVA (до 2000 грн).

Борітеся — поборемо!

По материалам: Finance.UA
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