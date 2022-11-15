НБУ «напечатал» для госбюджета еще 15 млрд гривен — Finance.ua
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НБУ «напечатал» для госбюджета еще 15 млрд гривен

Казна и Политика
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НБУ «напечатал» для госбюджета еще 15 млрд гривен
НБУ «напечатал» для госбюджета еще 15 млрд гривен
Национальный банк 11 ноября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 15 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает НБУ.
Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 355 млрд гривен.
Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета в 30 млрд гривен ежемесячно. В то же время в октябре НБУ «напечатал» всего 25 млрд гривен.
НБУ «напечатал» для госбюджета еще 15 млрд гривен
В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.
Напомним, в октябре заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что возможность прекращения эмиссионного финансирования со стороны НБУ в 2023 году будет зависеть от финального текста бюджета, объемов международной помощи и ритмичности поступления.
По материалам:
РБК-Україна
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