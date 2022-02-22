НБУ меняет порядок проверок наличного обращения банков — Finance.ua

НБУ меняет порядок проверок наличного обращения банков

Сегодня 15:12

Национальный банк обновил систему контроля над деятельностью банков в сфере наличного обращения.

НБУ, в частности, установил единые требования к организации и порядку проведения плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного обращения.

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Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований регулятора к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите и охране помещений банков.

Это обусловлено выполнением изменений в закон о деятельности Нацбанка, принятый Верховной Радой 19 октября 2021 года, о расширении функций центробанка в сфере контроля и регулирования деятельности по наличному обращению.

Порядок проведения таких проверок содержит постановление НБУ № 16 , которое определяет:

• основные сроки процедуры проведения проверок банков по вопросам наличного обращения;

• порядок формирования состава инспекционной группы, права и обязанности членов инспекционной группы;

• обмен информацией и документами с объектом проверки;

• права и обязанности руководителей и работников объекта проверки;

• порядок организации и проведения плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов;

• порядок действий в случае препятствования при проверке.

Введение этого документа позволит повысить эффективность организации и осуществления надзора в сфере наличного обращения, а также усовершенствовать порядок проведения проверок банков с соблюдением ими требований.

Постановление НБУ вступает в силу 23 февраля 2022 года.

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