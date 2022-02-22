НБУ меняет порядок проверок наличного обращения банков — Finance.ua

Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований регулятора к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите и охране помещений банков.
Это обусловлено выполнением изменений в закон о деятельности Нацбанка, принятый Верховной Радой 19 октября 2021 года, о расширении функций центробанка в сфере контроля и регулирования деятельности по наличному обращению.
Порядок проведения таких проверок содержит постановление НБУ № 16, которое определяет:
• основные сроки процедуры проведения проверок банков по вопросам наличного обращения;
• порядок формирования состава инспекционной группы, права и обязанности членов инспекционной группы;
• обмен информацией и документами с объектом проверки;
• права и обязанности руководителей и работников объекта проверки;
• порядок организации и проведения плановой и внеплановой проверки и оформления их результатов;
• порядок действий в случае препятствования при проверке.
Введение этого документа позволит повысить эффективность организации и осуществления надзора в сфере наличного обращения, а также усовершенствовать порядок проведения проверок банков с соблюдением ими требований.
Постановление НБУ вступает в силу 23 февраля 2022 года.