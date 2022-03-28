НБУ купил $3,5 млн и €4,5 млн и продал $356,15 млн и €246,23 млн на межбанке 21-25 марта — Finance.ua
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НБУ купил $3,5 млн и €4,5 млн и продал $356,15 млн и €246,23 млн на межбанке 21-25 марта

Сегодня 11:45Валюта
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Национальный банк в период с 21 по 25 марта купил 3,5 млн. долларов и 4,5 млн. евро и продал 356,15 млн. долларов и 246,23 млн. евро на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке 1,74 млрд долларов и 69,7 млн ​​евро, а продал 3,97 млрд долларов и 687,5 млн евро.
В том числе с начала войны покупка валюты достигла 1,08 млрд долларов и 69,7 млн евро, а продажа — 1,2 млрд долларов и 687,5 млн евро.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 2021 году купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн. долларов и продал 1 275,7 млн. долларов.
В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.
В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.
Кроме того, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике считает, что с экономикой Украины нет никакой катастрофы, она работает и будет работать.
По материалам: Українські Новини
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