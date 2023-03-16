НБУ дал прогноз по инфляции на 2023 год — Finance.ua

НБУ дал прогноз по инфляции на 2023 год
Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине. Этому будут способствовать ряд факторов, включая меры НБУ.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Инфляция в Украине в феврале снизилась до 24,9%. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал НБУ.
Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в том числе благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности.
Дальнейший рост привлекательности срочных депозитов в гривне на фоне снижения давления в наличном сегменте валютного рынка побуждает вкладчиков наращивать сбережения в национальной валюте. Это усилит устойчивость валютного рынка и защитит международные резервы, что поддержит дальнейшее улучшение курсовых и инфляционных ожиданий.
Уменьшению инфляционного давления также будет способствовать снижение мировой инфляции, в том числе за счет удешевления энергоносителей и эффекта высокой базы сравнения первого года полномасштабной войны. Будет ограничивать рост цен и относительно сдержанный потребительский спрос.
В то же время, весомыми рисками для инфляционной динамики остаются продолжительность и интенсивность боевых действий и дальнейшее разрушение объектов критической инфраструктуры. Актуальны также риски:
- дополнительных бюджетных нужд и значительных квазифискальных дефицитов в энергетической сфере;
- усложнения или прекращения работы «зернового коридора»;
- преждевременного смягчения монетарной политики ведущими центральными банками в ответ на усиление угроз для финансовой стабильности, что может привести к более медленному снижению мировой инфляции, а также усилению волатильности на мировых финансовых рынках.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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