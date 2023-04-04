НБУ актуализировал подходы к управлению рисками в банках — Finance.ua

НБУ актуализировал подходы к управлению рисками в банках Сегодня 15:03 — Казна и Политика

НБУ актуализировал подходы к управлению рисками в банках

Национальный банк Украины с учетом обновленных норм законодательства Европейского Союза и требований Закона Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» актуализировал подходы к управлению рисками в банках и банковских группах, передает Banker со ссылкой на НБУ.

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Изменениями предусмотрено:

выделение в архитектуре операционного риска рисков информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности (с выделением в его составе киберриска), а также введение определения этих рисков;

уточнение общих подходов к управлению рисками информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности с учетом требований соответствующих нормативно правовых актов Национального банка, регламентирующих вопросы функционирования информационных систем и информационной безопасности в банках;

усовершенствование требований к управлению рыночным риском, в частности:

создание «трейдинг-деск» для управления инструментами торговой книги;

уточнение критериев отнесения инструментов к торговой и банковской книгам;

введение требования по определению мер, связанных с прекращением действия индикаторов денежного и валютного рынков;

включение в управленческую отчетность о рисках информации об открытых производствах по делам с участием банка или его руководителя или владельца существенного участия;

возможность организации системы управления рисками в банковской группе без учета участников, показатели которых могут учитываться в консолидированной отчетности группы.

Конечный срок доработки внутрибанковских/внутригрупповых документов по управлению рисками с учетом этих изменений установлен 1 октября 2023 года.

Кроме того, уточнены сроки введения банками расчета минимального размера рыночного риска, в частности:

разработку внутрибанковских положений по расчету минимального размера рыночного риска банки должны обеспечить до 01 октября 2023;

осуществление тестовых расчетов и предоставление информации о его результатах Национальному банку — в ноябре-декабре 2023 года;

расчет минимального размера рыночного риска согласно обновленным требованиям — начиная с 29 декабря 2023 (по состоянию на 01.01.2024).

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