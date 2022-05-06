Названы все недостатки включенного VPN — Finance.ua

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Названы все недостатки включенного VPN

Сегодня 23:18Технологии&Авто
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VPN-сервисы часто называют одним из лучших решений для обеспечения анонимности. Однако никто не говорит, какие недостатки у этих программ.
А их действительно много.
Увеличение потребления трафика. В зависимости от протокола объем трафика с включенным VPN увеличивается на 4,5-20%.
Блокировка аккаунта. В различных сервисах ваш аккаунт могут заблокировать, особенно на стриминговых платформах, которые лицензируют контент только для некоторых стран. Если администрация увидит, что пользователь использует VPN для доступа к ограниченному контенту, к нему могут использовать блокировку.
Конфиденциальность. На самом деле VPN-сервис не гарантирует полную анонимность. Вместо IP-адреса пользователя можно идентифицировать другими способами — по цифровым отпечаткам, cookie-файлам, факторам поведения и т.д.

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По материалам: ITsider.
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