Названы все недостатки включенного VPN — Finance.ua

Названы все недостатки включенного VPN

VPN-сервисы часто называют одним из лучших решений для обеспечения анонимности. Однако никто не говорит, какие недостатки у этих программ.

А их действительно много.

Увеличение потребления трафика. В зависимости от протокола объем трафика с включенным VPN увеличивается на 4,5-20%.

Блокировка аккаунта. В различных сервисах ваш аккаунт могут заблокировать, особенно на стриминговых платформах, которые лицензируют контент только для некоторых стран. Если администрация увидит, что пользователь использует VPN для доступа к ограниченному контенту, к нему могут использовать блокировку.

Конфиденциальность. На самом деле VPN-сервис не гарантирует полную анонимность. Вместо IP-адреса пользователя можно идентифицировать другими способами — по цифровым отпечаткам, cookie-файлам, факторам поведения и т.д.

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