Названы страны с самым дорогим и самым дешевым iPhone 14 Pro Max — Finance.ua
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Названы страны с самым дорогим и самым дешевым iPhone 14 Pro Max

Технологии&Авто
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Названы страны с самым дорогим и самым дешевым iPhone 14 Pro Max
Названы страны с самым дорогим и самым дешевым iPhone 14 Pro Max
Новим флагманом Apple став iPhone 14 Pro Max.
Аналитический портал Nukeni назвал страны, в которых покупать топовый гаджет выгоднее всего.
По данным источника, самый дешевый новый флагман Apple обойдется жителям США: на домашнем рынке его цена составляет $1099. В Японии и Южной Корее аппарат немного дороже — $1146 и $1272 соответственно, а в Китае, где он и производится, за него придется отдать уже $1291. Покупателям в Канаде придется потратить на новинку $1357, а в магазинах Великобритании iPhone 14 Pro Max в минимальной конфигурации стоит $1383.
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У ритейлеров в Португалии и Финляндии стоимость смартфона поднимается до $1500. При покупке в Швеции и Дании его розничная цена вырастет до $1547, в Венгрии — до $1593, а жителей Индии и Бразилии ждут еще большие цифры ценника: $1756 и $2000 соответственно. Дороже всего устройство в Турции: там за него придется выложить $2413 по текущему курсу.
В Украине ее аппарат официально не продается, но некоторые ритейлеры уже принимают на него предзаказ.
По материалам:
iTechua
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