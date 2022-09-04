Названы самые высокотехнологичные автомобили 2022 года — Finance.ua

Названы самые высокотехнологичные автомобили 2022 года Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Названы самые высокотехнологичные автомобили 2022 года

В США составили рейтинг технологичности авто. Исследование автомобильных инноваций провело агентство J.D. Power, которое традиционно составляет рейтинги качества машин. Подробный отчет опубликован на его сайте.

В ходе исследования эксперты J.D. Power опросили 84 165 владельцев новых авто после первых 90 дней владения их машинами. Их попросили описать свой опыт взаимодействия с новыми технологиями в авто. На основе этого сформировали индекс инновационности автобрендов.

Выяснилось, что внедрение новых технологий далеко не всегда идет гладко — 46% автовладельцев признались, что хотя бы раз имели проблемы с современными электронными системами. Чаще всего отмечается некорректная работа сканера отпечатков пальцев.

Самым инновационным автобрендом признали Genesis — премиум-подразделение Hyundai набрало 643 балла по 1000-бальной шкале индекса инновационности. Второе место занимает Cadillac (584 балла), а третье — Mercedes-Benz (539).Среди массовых непремиальных брендов лидирует Hyundai с 534 баллами.

Примечательно, что Tesla набрала даже больше, чем Genesis — 681 балл, однако лидером не стала, ведь автопроизводитель не согласился рассекретить информацию обо всех покупателях своих авто. Поэтому выборка по владельцам Tesla оказалась недостаточной для попадания в рейтинг.

Также в J.D. Power отметили отдельные модели авто за высокий уровень современных технологий.

Самые высокотехнологичные авто 2022 года:

BMW X3;

Cadillac Escalade;

Lexus IS;

Mini Cooper;

Mitsubishi Outlander;

Subaru Ascent.

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Фокус По материалам:

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