Названы самые проблемные большие кроссоверы с пробегом — Finance.ua

Названы самые проблемные большие кроссоверы с пробегом Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Названы самые проблемные большие кроссоверы с пробегом

Британское издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составило список самых проблемных автомобилей на вторичном рынке. Для этого они провели опрос среди 25 тысяч владельцев таких машин.

Всех респондентов попросили рассказать обо всех проблемах, с которыми они столкнулись за последние два года эксплуатации своей машины. На основании полученных данных эксперты составили рейтинг наиболее часто ломающихся автомобилей. Для удобства все машины были разбиты по отдельным категориям. Рассмотрим самые проблемные большие кроссоверы с пробегом.

Открывает рейтинг Land Rover Discovery Sport (2014 — н.в.). На него пожаловались 44% респондентов. Как результат — первое место в рейтинге самых проблемных больших кроссоверов. По словам опрошенных, в большинстве случаев поездки в сервисный центр были связаны с поломками двигателей, а также неполадками с рулевым управлением и выхлопной системой. Для большинства 34% автомобилистов ремонт машины был бесплатным. В некоторых случаях сумма ремонта достигала 1500 фунтов стерлингов.

Также в антирейтинг больших кроссоверов попали Nissan X-Trail (2014−2021) и Ford Kuga (2008−2013).

Напомним, украинцы массово пересаживаются на кроссоверы и все реже покупают седаны.

Справка Finance.ua:

украинцы стали активнее покупать полностью электрические автомобили. Предпочтения водителей разнятся по регионам. Об этом рассказал ассоциации «Укравтопром». В общей сложности за первую половину 2023 года в Украине купили 12,6 тысяч электромобилей. Это втрое больше показателей 2022 года за аналогичный промежуток времени;

в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Об этом сообщает Укравтопром. С января по июнь киевляне приобрели 8911 новых авто.



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