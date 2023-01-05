Названы самые популярные направления фриланса (инфографика) — Finance.ua

Названы самые популярные направления фриланса (инфографика) Сегодня 08:09 — Личные финансы

больше всего фрилансеров работают в категориях «Дизайн и арт» (28,6%), «Работа с текстами» (20,1%), «Программирование» (19,6%). В первую очередь стало больше разработчиков в таких специализациях: Как свидетельствует исследование Freelancehunt , как и в прошлые годы,в категориях «Дизайн и арт» (28,6%), «Работа с текстами» (20,1%), «Программирование» (19,6%). В первую очередь стало больше разработчиков в таких специализациях:



разработка ботов — 24%,



В этом году наибольшее количество проектов опубликовано по направлениям «Программирование» (35,26%), «Дизайн и арт» (22,79%) и «Работа с текстами» (15,09%). Отметим также, что по сравнению с прошлым годом количество проектов в категории «Переводы» выросло на 33%. Рост в категориях «Дизайн», «Работа с текстами», «Переводы», если сравнить с прошлым годом, вызван прежде всего реалиями войны, а также изменениями в языковом законе.

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