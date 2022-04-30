Названы самые популярные автомобили, которые больше всего покупают в Европе в 2022 году — Finance.ua

Названы самые популярные автомобили, которые больше всего покупают в Европе в 2022 году

Новые данные Jato Dynamics показали, что в марте количество зарегистрированных новых автомобилей в Европе упало на 19% в годовом исчислении, в то время как гибридные и электрические модели продаются лучше, чем дизельные.

Количество регистраций на 27 европейских рынках упало до 1116419, что на 33% меньше, чем в марте 2020 года, и на 37% меньше, чем в марте 2019 до пандемии.

Объем за первый квартал 2022 года на 10% ниже, чем в 2020 году, — 2,73 млн, что является самым низким уровнем с 1985 года.

В Jato говорят, что падение продаж было «результатом сохраняющейся неопределенности относительно наличия новых автомобилей и вторжения россии в Украину».

«Хотя Украина не является большим рынком для экспорта автомобилей из Европы, с небольшим рынком по отношению к ее населению, она остается важным источником автомобильных запчастей для крупных европейских OEM-производителей», — сказал Фелипе Муньос, глобальный аналитик Jato.

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Падение продаж в самой Украине также отразилось на общем регистрационном номере для Европы. В прошлом году в стране было продано около 103300 новых автомобилей, что сделало ее 20-м по величине рынком на континенте.

Самые популярные автомобили в Европе в 2022 году

Tesla Model 3 — 23 013 единицы. Tesla Model 3 имеет огромный успех в Европе, возглавив чарты продаж за март с продажами 23 013 единиц. Даже модель Standard Range может проехать 254 мили без подзарядки, а модель Long Range предлагает до 348 миль. Это также очень быстро, спринт от 0 до 62 миль в час за 5,8 секунды. Есть также модель Performance, еще не поступившая в Европу.

Tesla Model 3 имеет огромный успех в Европе, возглавив чарты продаж за март с продажами 23 013 единиц. Даже модель Standard Range может проехать 254 мили без подзарядки, а модель Long Range предлагает до 348 миль. Это также очень быстро, спринт от 0 до 62 миль в час за 5,8 секунды. Есть также модель Performance, еще не поступившая в Европу. Peugeot 208 — 21 026 ед. Peugeot 208 занимает третий месяц подряд второе место, получив преимущество от Model 3. Его популярности, несомненно, способствуют большие изменения в соответствии с новым языком дизайна Peugeot. Его универсальность и доступная цена остаются привлекательными, поскольку предлагается с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми агрегатами.



Peugeot 208 занимает третий месяц подряд второе место, получив преимущество от Model 3. Его популярности, несомненно, способствуют большие изменения в соответствии с новым языком дизайна Peugeot. Его универсальность и доступная цена остаются привлекательными, поскольку предлагается с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми агрегатами. Tesla Model Y — 18 968. Новая Tesla Model Y продолжает успех своего младшего брата Model 3: в марте было продано 19 968 автомобилей. Авто поступило в продажу в Европе только в феврале, а также стало самым продаваемым автомобилем в Великобритании в прошлом месяце, несмотря на то, что в настоящее время оно доступно только в дорогой комплектации Long Range с запасом хода 315 миль и мощностью 434 к.с.



Новая Tesla Model Y продолжает успех своего младшего брата Model 3: в марте было продано 19 968 автомобилей. Авто поступило в продажу в Европе только в феврале, а также стало самым продаваемым автомобилем в Великобритании в прошлом месяце, несмотря на то, что в настоящее время оно доступно только в дорогой комплектации Long Range с запасом хода 315 миль и мощностью 434 к.с. Volkswagen Golf — 16 784. Возрождение Volkswagen Golf привело к тому, что самый популярный немецкий хэтчбек/универсал поднялся на четвертое место. Похоже, что модель продолжит свои высокие продажи в 2022 году, после того как в прошлом году она стала бестселлером в Европе. Он сильно пострадал от ограничений предложения, но спрос оставался высоким. В последний раз он был обновлен в 2020 году с редизайном и выбором бензиновых, дизельных и гибридных силовых агрегатов.



Возрождение Volkswagen Golf привело к тому, что самый популярный немецкий хэтчбек/универсал поднялся на четвертое место. Похоже, что модель продолжит свои высокие продажи в 2022 году, после того как в прошлом году она стала бестселлером в Европе. Он сильно пострадал от ограничений предложения, но спрос оставался высоким. В последний раз он был обновлен в 2020 году с редизайном и выбором бензиновых, дизельных и гибридных силовых агрегатов. Dacia Sandero — 16 778. Продажи очень доступного супермини Dacia Sandero в марте выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв в этом месяце четвертое место, ранее возглавлявшее список. В прошлом году покупка стала еще более привлекательной с появлением модели нового поколения, оснащенной значительно улучшенным оборудованием, таким как светодиодные фары и информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.



Продажи очень доступного супермини Dacia Sandero в марте выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв в этом месяце четвертое место, ранее возглавлявшее список. В прошлом году покупка стала еще более привлекательной с появлением модели нового поколения, оснащенной значительно улучшенным оборудованием, таким как светодиодные фары и информационно-развлекательная система с сенсорным экраном. Citroën C3 — 16 697. Супермини Citroen C3 теперь является самым маленьким автомобилем французской фирмы после того, как в начале этого года городской автомобиль C1 был снят с продаж. Новый вариант начального уровня, вероятно, еще больше поддержит продажи: C3 You стоит от 12995 фунтов стерлингов, но поставляется с приличным оборудованием.



Супермини Citroen C3 теперь является самым маленьким автомобилем французской фирмы после того, как в начале этого года городской автомобиль C1 был снят с продаж. Новый вариант начального уровня, вероятно, еще больше поддержит продажи: C3 You стоит от 12995 фунтов стерлингов, но поставляется с приличным оборудованием. Fiat 500 — 16 120. Fiat 500 продается с 2007 года и в ближайшее время он вряд ли исчезнет. Недавно модель получила электрический вариант с батареями емкостью 44 кВтч. Запас хода ограничен 300 км, но модели с мягким гибридом и бензином остаются в продаже, если вы не любите электричество.



Fiat 500 продается с 2007 года и в ближайшее время он вряд ли исчезнет. Недавно модель получила электрический вариант с батареями емкостью 44 кВтч. Запас хода ограничен 300 км, но модели с мягким гибридом и бензином остаются в продаже, если вы не любите электричество. Ford Puma 15 937 . Динамика вождения Ford Puma и привлекательная цена являются ключевыми преимуществами для владельцев, и он надеется продолжить прошлогодний успех. Ассортимент недавно расширился за счет добавления плюшевой отделки Vignale и теплокровной версии ST.



. Динамика вождения Ford Puma и привлекательная цена являются ключевыми преимуществами для владельцев, и он надеется продолжить прошлогодний успех. Ассортимент недавно расширился за счет добавления плюшевой отделки Vignale и теплокровной версии ST. Toyota Yaris — 15 910 . Yaris как никогда популярен в своем четвертом поколении. Это самая успешная и популярная модель Toyota в Европе по уважительной причине, а ее вариант GR Performance — один из самых лучших автомобилей.



. Yaris как никогда популярен в своем четвертом поколении. Это самая успешная и популярная модель Toyota в Европе по уважительной причине, а ее вариант GR Performance — один из самых лучших автомобилей. Opel/Vauxhall Corsa — 15 824. Обновленный Opel/Vauxhall Corsa успешно провел 2021 год, став самым продаваемым автомобилем в Великобритании. Его успех частично объясняется разработанной PSA основой и сочетанием бензиновых, дизельных и электрических силовых агрегатов.



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