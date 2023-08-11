Названы самые ненадежные кроссоверы и внедорожники — Finance.ua

Названы самые ненадежные кроссоверы и внедорожники
Кроссоверы и внедорожники (SUV) пользуются заслуженной популярностью во всем мире, но не все из них одинаково надежны. Какие из них лучше не покупать на вторичном рынке, узнали аналитики британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy.
Так, опрос 25 тыс. владельцев показал, что одним из самых проблемных SUV на рынке можно назвать Land Rover Discovery 2004−2017 годов выпуска. Только за последние два года в сервис обращались аж 46% его владельцев, а частыми поводами для этого становились проблемы с аккумулятором, тормозами, двигателем, топливной системой и подвеской.
Вторым в антирейтинге оказался Nissan X-Trail 2004−2017 годов выпуска. С его неисправностями столкнулись 45% владельцев — чаще всего жаловались на кондиционер, аккумулятор, тормоз, электричество, выхлопную систему и трансмиссию.
Третье место — за французским Peugeot 2008 2013−2019 годов выпуска, о различных неполадках с которым сообщили 44% респондентов. Их главными жалобами стали проблемы с выхлопной системой и подвеской.
Также аналитики сочли ненадежными Land Rover Discovery Sport с 2014 года выпуска и Range Rover Evoque, выпускавшиеся с 2011 по 2019 год. У первого жалобы чаще всего вызывают двигатель и выхлопная система, а у второго — электричество, кондиционер, выхлопная система и даже кузов.
Не слишком надежным по итогам опроса оказался и Nissan Qashqai в версиях 2014−2021 годов выпуска. Их владельцы жалуются на проблемы с выхлопной системой, электроникой, подвеской, двигателем и АКБ.
Кроме них, в список самых проблемных кроссоверов на вторичном рынке попали Audi Q7 2006−2015 годов выпуска (проблемы с подвеской и тормозами), Hyundai Santa Fe 2013—2018 годов (проблемы с трансмиссией, выхлопной системой, электричеством, 2 Tiguan 2007−2016 годов (проблемы с мультимедийной системой и электроникой в целом), BMW X1 2009−2015 годов (проблемы с двигателем, коробкой передач, а также выхлопной и топливной системами) и Kia Sorento 2512 (проблемы с тормозами).
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