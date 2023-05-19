Названы самые надежные и экономные современные кроссоверы (фото) — Finance.ua

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Названы самые надежные и экономные современные кроссоверы (фото)

Технологии&Авто
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Названы самые надежные и экономные современные кроссоверы (фото)
Названы самые надежные и экономные современные кроссоверы (фото)
Американские эксперты назвали самые надежные и экономные среднеразмерные кроссоверы 2023 года. Все эти модели доступны на рынке США. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.
Эксперты провели масштабное исследование, в котором изучили новые среднеразмерные кроссоверы. Они выяснили, какие модели расходуют меньше всего топлива и насколько они надежны.
Рейтинг разделен на две категории — двух- и трехрядные кроссоверы. За надежность и экономность автомобилям присуждается оценка по 100-бальной шкале.

Самые надежные и экономные двухрядные кроссоверы 2023 года:

  1. Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 баллов.
  2. BMW X5 — 87 баллов.
  3. Lexus RX Hybrid — 86 баллов.
  4. Lexus RX — 81 балл.
  5. Subaru Outback — 80 баллов.
  6. Toyota Venza — 80 баллов.
  7. Ford Edge — 78 баллов.
  8. Honda Passport — 76 баллов.
  9. Nissan Murano — 74 балла.
  10. Hyundai Santa Fe — 73 балла.
  11. Porsche Cayenne — 70 баллов.
  12. Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 баллов.

Самые надежные и экономные трехрядные кроссоверы 2023 года:

  1. Kia Telluride — 87 баллов.
  2. Toyota Highlander Hybrid — 86 баллов.
  3. Toyota Highlander — 80 баллов.
  4. Hyundai Palisade — 80 баллов.
  5. Subaru Ascent — 76 баллов.
  6. Kia Sorento Hybrid — 75 баллов.
  7. Mazda CX-9 — 74 балла.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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