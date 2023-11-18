Названы самые надежные семейные кроссоверы (инфографика) — Finance.ua

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Названы самые надежные семейные кроссоверы (инфографика)

Фондовый рынок
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Эксперты британского издания WhatCar и страховой компании MotorEasy решили выяснить, какие семейные кроссоверы можно считать надежными.
Исследование основано на опросе 25 тыс. владельцев автомобилей в Великобритании. Они поделились всеми проблемами и неисправностями, возникшими с их автомобилями за последние два года. Это позволило составить рейтинг самых беспроблемных кроссоверов до пяти лет, многие из которых хорошо известны у нас.
Mitsubishi Eclipse Cross 2017−2021 годов возглавил рейтинг. Ни у одного из его владельцев за последние два года не было проблем, требовавших посещения автосервиса.
Также высокий уровень надежности у BMW X1 2015−2022, который очень редко ломается. За два года только 2% его владельцев обратились в СТО, и проблемы, если они возникали, были мелкими и в основном связаны с аккумулятором или электроникой автомобиля.
Тройку беспроблемных кроссоверов замкнул гибридный Lexus UX 2019 года выпуска и младше. Только 3% его владельцев столкнулись с неисправностями, которые, как и в случае с X1, не были критичными, в основном относились к легко устраняемым сбоям в электронике.
Названы самые надежные семейные кроссоверы (инфографика)
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По материалам:
mmr.ua
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