Названы самые надежные семейные кроссоверы (инфографика) — Finance.ua

Названы самые надежные семейные кроссоверы (инфографика) Сегодня 06:58 — Фондовый рынок

Эксперты британского издания WhatCar и страховой компании MotorEasy решили выяснить, какие семейные кроссоверы можно считать надежными.

Исследование основано на опросе 25 тыс. владельцев автомобилей в Великобритании. Они поделились всеми проблемами и неисправностями, возникшими с их автомобилями за последние два года. Это позволило составить рейтинг самых беспроблемных кроссоверов до пяти лет, многие из которых хорошо известны у нас.

Mitsubishi Eclipse Cross 2017−2021 годов возглавил рейтинг. Ни у одного из его владельцев за последние два года не было проблем, требовавших посещения автосервиса.

Также высокий уровень надежности у BMW X1 2015−2022, который очень редко ломается. За два года только 2% его владельцев обратились в СТО, и проблемы, если они возникали, были мелкими и в основном связаны с аккумулятором или электроникой автомобиля.

Тройку беспроблемных кроссоверов замкнул гибридный Lexus UX 2019 года выпуска и младше. Только 3% его владельцев столкнулись с неисправностями, которые, как и в случае с X1, не были критичными, в основном относились к легко устраняемым сбоям в электронике.

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