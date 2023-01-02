Названы самые мощные Android-смартфоны мира — Finance.ua

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Названы самые мощные Android-смартфоны мира

Фондовый рынок
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Названы самые мощные Android-смартфоны мира. Речь идет об устройствах, продаваемых на глобальном рынке. Цифры в рейтинговых списках были рассчитаны с 1 по 30 ноября 2022 года. Результаты представляют средние баллы, а не самые высокие, и, следовательно, они более репрезентативны. Об этом говорится на сайте бенчмарка.
Место лидера уже второй месяц занимает ROG Phone 6 с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 внутри. В тестах производительности он в среднем набирает 11 179 68 баллов.
Второе место досталось ROG Phone 6 Pro — здесь тоже без изменений, а вот замыкает тройку лидеров на этот раз компактный 5,9-дюймовый Asus ZenFone 9. Маленький и удачный, как говорится.
В рейтинге субфлагманов «король» наконец-то изменился — базовый флагман Xiaomi обогнал realme GT Neo 3. Лидер работает на базе Dimensity 8100-Ultra, имеет основную камеру на 108 Мп и поддерживает 120-ваттную зарядку.
По материалам:
internetua.com
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