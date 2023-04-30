Названы самые бюджетные европейские города для сити-брейка в 2023 году — Finance.ua

Названы самые бюджетные европейские города для сити-брейка в 2023 году Сегодня 21:36 — Мир

Названы самые бюджетные европейские города для сити-брейка в 2023 году

Одновременно с повышением спроса на поездки после пандемии коронавируса, на фоне растущих экономических проблем по всему миру туристы не готовы отказываться от отпусков, но ищут варианты, как сэкономить.

Издание The Independent составило список недорогих популярных мест для отдыха в Европе, которые следует посетить на несколько дней в 2023 году.

1. Измир (Турция). Третий по величине город страны — средиземноморский порт на западном побережье Антальи, который может похвастаться пляжами, рынками и старинными развалинами. При этом в самом Измире нет пригодных для купания пляжей, однако легко можно доехать на популярные курорты Алачаты и Чешме.

2. Краков (Польша). Поездка во второй по возрасту город Польши на несколько дней очень выгодна. В 2023 году на Рыночной площади и близлежащих улицах уличную еду и пиво можно будет купить всего за несколько евро. При этом в городе много достопримечательностей.

3. Бухарест (Румыния). Столица и культурный центр Румынии предлагает туристам не только дешевые прямые рейсы, но и недорогое жилье по гораздо меньшей цене, чем в Париже или Риме. Город может предложить туристам множество достопримечательностей и вкусную локальную кухню по доступным ценам.

4. София (Болгария). Город, построенный на римских руинах, возвышающийся над горой Витоша, является универсальным местом с множеством горячих источников, древним искусством и музеями. По итогам 2022 года София была признана одним из самых дешевых мест для отдыха в Европе, где всего за 10 евро можно купить несколько бокалов знаменитого дешевого болгарского вина.

5. Афины (Греция). Столица Греции предлагает необычно доступные цены за несколько дней отдыха. Афины имеют богатую историю, а большинство недорогих отелей предлагают вид на Акрополь с террас на крыше и из баров.

6. Лиссабон (Португалия). В прибрежной столице Португалии легко сэкономить, путешествуя на трамвае или прогуливаясь по холмистой местности в поисках недорогих местных блюд и напитков.

7. Прага (Чехия). Чешская столица, известная своей Старогородской площадью, средневековыми готическими зданиями и классическими концертами, обещает культурно богатое путешествие с ограниченным бюджетом.

8. Толедо (Испания). Старая столица Испанской империи — это огороженный древний город в центральной части Испании, известный своими религиозными достопримечательностями, историческим кварталом из Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепостями и соборами. Отдых здесь будет в разы дешевле, чем в Барселоне.

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УНІАН По материалам:

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