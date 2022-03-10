Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти — Finance.ua

Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти Сегодня 14:10 — Личные финансы Кабинет Министров поручил областным военным администрациям вместе с Нацполицией, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой обеспечить контроль за установлением розничных цен на ряд товаров.
Соответствующее постановление КМУ обнародовано на официальном правительственном портале (№ 233 от 6 марта 2022 г.).
Согласно документу, областные администрации будут контролировать цены:
на муку пшеничную, макаронные изделия,
батон, хлеб, крупу гречневую, крупу овсяную,
свинину, говядину, птицу (тушки куриные),
молоко, сливочное масло, сметану, яйца куриные, подсолнечное масло и сахар кристаллический.
Кроме того, будет проходить контроль розничных цен на белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель, этанол (раствор 96%), отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, бензин А-95, дизтопливо и сжиженный газ.
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