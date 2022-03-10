Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти

Сегодня 14:10Личные финансы
21
Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти
Кабинет Министров поручил областным военным администрациям вместе с Нацполицией, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой обеспечить контроль за установлением розничных цен на ряд товаров.
Соответствующее постановление КМУ обнародовано на официальном правительственном портале (№ 233 от 6 марта 2022 г.).
Согласно документу, областные администрации будут контролировать цены:
  • на муку пшеничную, макаронные изделия,
  • батон, хлеб, крупу гречневую, крупу овсяную,
  • свинину, говядину, птицу (тушки куриные),
  • молоко, сливочное масло, сметану, яйца куриные, подсолнечное масло и сахар кристаллический.
Кроме того, будет проходить контроль розничных цен на белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель, этанол (раствор 96%), отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, бензин А-95, дизтопливо и сжиженный газ.
По материалам: AgroPortal.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.