Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти — Finance.ua

Названы продукты питания, цены на которые будут контролировать местные власти

Сегодня 14:10 — Личные финансы

Кабинет Министров поручил областным военным администрациям вместе с Нацполицией, Госпродпотребслужбой и Гослекслужбой обеспечить контроль за установлением розничных цен на ряд товаров.

Соответствующее постановление КМУ обнародовано на официальном правительственном портале (№ 233 от 6 марта 2022 г.).

Согласно документу, областные администрации будут контролировать цены:

на муку пшеничную, макаронные изделия,

батон, хлеб, крупу гречневую, крупу овсяную,

свинину, говядину, птицу (тушки куриные),

молоко, сливочное масло, сметану, яйца куриные, подсолнечное масло и сахар кристаллический.

Кроме того, будет проходить контроль розничных цен на белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель, этанол (раствор 96%), отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, бензин А-95, дизтопливо и сжиженный газ.

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