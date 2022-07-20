Названы продукты, на которые обвалился спрос — Finance.ua

Названы продукты, на которые обвалился спрос Сегодня 07:18 — Личные финансы

Операционный директор Novus Алексей Панасенко в интервью «Главкому» рассказал, на какие продукты после начала полномасштабной войны с рф обвалился спрос. По его словам, в первую очередь, это непродовольственные товары не первой необходимости, пишет agronews.ua.

«Люди сейчас максимально сосредоточены на покупках необходимых товаров. Если говорить о продуктах, то покупатели отказываются от того, что для них сегодня не имеет какого-либо решающего значения. В первую очередь мы фиксируем падение продаж кондитерских изделий: разные торты, пирожные и т.д.», — сообщил операционный директор.

Как ни странно, говорит Панасенко, не зафиксирован рост продаж алкогольных напитков — там ситуация стабильная и продажи не меняются. Несмотря на все опасения, люди больше пить не стали.

Больше всего просели товары высокого ценового сегмента. Просел сегмент рыбы, прежде всего свежей. Цена сразу же изменилась на лосось, форель, речную рыбу — и поэтому там падение продаж весьма значительно. В мясе снизились продажи говядины и баранины, то есть той продукции, которая не является первоочередной и покупается больше, чтобы побаловать себя. Растет спрос на курицу, свинину.

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Многие категории утрачены просто из-за отсутствия ассортимента — те же соусы и кетчупы, сладкие напитки и напитки в целом.

Исходя из категорий повседневного спроса, несколько просели традиционные молочные изделия.

«Но мы находимся в Киеве, и я оцениваю ситуацию исходя из местного рынка. Часто говорим о том, что люди возвращаются в Киев, но взрослые, очевидно, возвращаются быстрее детей», — объяснил ситуацию Операционный директор Novus.

agronews По материалам:

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