Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг — Finance.ua

Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг Сегодня 18:07 — Мир

Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал победителей 2023 года в категории «лучшие направления для путешествий по Европе».

Ресурс провел опрос среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира. В результатах подчеркивают, что Варшава еще и считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе. Она набрала более 140 тысяч путешественников.

Варшава была единственным польским городом, включившимся в длинный перечень. Мэрия даже запустила большую кампанию с призывом голосовать за столицу каждый день. Как видим, результат успешный.

«Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, идеально подходящая для семейного отдыха, культурного отдыха, шопинга, романтического отдыха — Варшава может предложить что-то каждому», — отмечают авторы рейтинга.

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На сайте компании советуют прогуляться по красивым паркам, отдохнуть на городских пляжах, воспользоваться отличным гастрономическим предложением. Приезжать можно в любое время года, ведь в польской столице всегда найдется чем заняться.

20 лучших европейских направлений для путешествий в 2023

Варшава, Польша;

Афины, Греция;

Марибор, Словения;

Вена, Австрия;

Читтаделла, Италия;

Эссен, Германия;

Веспрем, Венгрия;

Лондон, Великобритания;

Гренобль, Франция;

Мангейм, Германия;

Порту-Санту (Мадейра), Португалия;

Толедо, Испания;

Фаял (Азорские острова), Португалия;

Родос, Греция;

Копенгаген, Дания;

Тосса-де-Мар, Испания;

Аскона-Локарно, Швейцария;

Милос, Греция;

Прага, Чехия;

Соллер, Испания.

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Телеканал 24 По материалам:

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