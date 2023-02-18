Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг — Finance.ua

Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг
Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал победителей 2023 года в категории «лучшие направления для путешествий по Европе».
Ресурс провел опрос среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира. В результатах подчеркивают, что Варшава еще и считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе. Она набрала более 140 тысяч путешественников.
Варшава была единственным польским городом, включившимся в длинный перечень. Мэрия даже запустила большую кампанию с призывом голосовать за столицу каждый день. Как видим, результат успешный.
«Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, идеально подходящая для семейного отдыха, культурного отдыха, шопинга, романтического отдыха — Варшава может предложить что-то каждому», — отмечают авторы рейтинга.
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На сайте компании советуют прогуляться по красивым паркам, отдохнуть на городских пляжах, воспользоваться отличным гастрономическим предложением. Приезжать можно в любое время года, ведь в польской столице всегда найдется чем заняться.
20 лучших европейских направлений для путешествий в 2023
- Варшава, Польша;
- Афины, Греция;
- Марибор, Словения;
- Вена, Австрия;
- Читтаделла, Италия;
- Эссен, Германия;
- Веспрем, Венгрия;
- Лондон, Великобритания;
- Гренобль, Франция;
- Мангейм, Германия;
- Порту-Санту (Мадейра), Португалия;
- Толедо, Испания;
- Фаял (Азорские острова), Португалия;
- Родос, Греция;
- Копенгаген, Дания;
- Тосса-де-Мар, Испания;
- Аскона-Локарно, Швейцария;
- Милос, Греция;
- Прага, Чехия;
- Соллер, Испания.
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