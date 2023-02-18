Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг — Finance.ua

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Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг

Мир
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Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг
Названы лучшие туристические направления Европы: рейтинг
Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал победителей 2023 года в категории «лучшие направления для путешествий по Европе».
Ресурс провел опрос среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира. В результатах подчеркивают, что Варшава еще и считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе. Она набрала более 140 тысяч путешественников.
Варшава была единственным польским городом, включившимся в длинный перечень. Мэрия даже запустила большую кампанию с призывом голосовать за столицу каждый день. Как видим, результат успешный.
«Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, идеально подходящая для семейного отдыха, культурного отдыха, шопинга, романтического отдыха — Варшава может предложить что-то каждому», — отмечают авторы рейтинга.
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На сайте компании советуют прогуляться по красивым паркам, отдохнуть на городских пляжах, воспользоваться отличным гастрономическим предложением. Приезжать можно в любое время года, ведь в польской столице всегда найдется чем заняться.

20 лучших европейских направлений для путешествий в 2023

  • Варшава, Польша;
  • Афины, Греция;
  • Марибор, Словения;
  • Вена, Австрия;
  • Читтаделла, Италия;
  • Эссен, Германия;
  • Веспрем, Венгрия;
  • Лондон, Великобритания;
  • Гренобль, Франция;
  • Мангейм, Германия;
  • Порту-Санту (Мадейра), Португалия;
  • Толедо, Испания;
  • Фаял (Азорские острова), Португалия;
  • Родос, Греция;
  • Копенгаген, Дания;
  • Тосса-де-Мар, Испания;
  • Аскона-Локарно, Швейцария;
  • Милос, Греция;
  • Прага, Чехия;
  • Соллер, Испания.
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По материалам:
Телеканал 24
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