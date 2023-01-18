Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти — Finance.ua

Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти Сегодня 11:15 — Энергетика

Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти

По данным трейдеров, в январе 2023 г. крупнейшими импортерами российской нефти стали Индия и Китай.

Об этом сообщает Reuters

Для вывоза нефти Urals в Китай россия задействовала по меньшей мере четыре супертанкера VLCC в декабре 2022 года, а один для поставки в Индию в январе текущего года. Трейдеры отмечают, что это позволяет снизить затраты на транспортировку нефти в Азию.

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Экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в страны Азии с 1 по 15 января увеличился на 27%, до 2,8 млн т по сравнению с тем же периодом декабря 2022 года. В то же время экспорт российской и казахстанской нефти из портов Приморска и Усть-Луги за первые 15 дней составил уже 3,4 млн т, что на 35% больше, чем за первую половину декабря.

россия переориентировала поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и введения ценового потолка на морские поставки. По данным Reuters, россия продает нефть в Китай и Индию с большим дисконтом.

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