Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти — Finance.ua

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Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти

Энергетика
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Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти
Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти
По данным трейдеров, в январе 2023 г. крупнейшими импортерами российской нефти стали Индия и Китай.
Об этом сообщает Reuters.
Для вывоза нефти Urals в Китай россия задействовала по меньшей мере четыре супертанкера VLCC в декабре 2022 года, а один для поставки в Индию в январе текущего года. Трейдеры отмечают, что это позволяет снизить затраты на транспортировку нефти в Азию.
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Экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в страны Азии с 1 по 15 января увеличился на 27%, до 2,8 млн т по сравнению с тем же периодом декабря 2022 года. В то же время экспорт российской и казахстанской нефти из портов Приморска и Усть-Луги за первые 15 дней составил уже 3,4 млн т, что на 35% больше, чем за первую половину декабря.
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россия переориентировала поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и введения ценового потолка на морские поставки. По данным Reuters, россия продает нефть в Китай и Индию с большим дисконтом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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