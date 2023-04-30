Названы компании с самыми высокими зарплатами для Data Science — Finance.ua

Названы компании с самыми высокими зарплатами для Data Science
Специалисты из Data Science пользуются чрезвычайным спросом — недавние отчеты показывают, что количество соответствующих вакансий возрастет на 5,5% в течение года.
Соответственно, крупные компании готовы платить дата-саентистам солидные заработные платы. Dice обнародовал топ-компаний, где больше всего платят специалистам по Data Science.
Согласно данным Dice, средняя зарплата специалиста по Data Science составляет $117 241 в год. В 2022 году она снизилась на 2,8% по сравнению с 2021 годом.
То, что Netflix возглавляет этот список, не должно вызывать недоумение. Компания платит специалистам значительные суммы, надеясь, что они обеспечат отличную производительность.
Другие компании в этом списке, от Airbnb до Instacart и Lyft, как правило, испытывают самые большие проблемы с большими данными, которые, в свою очередь, и требуют соответствующих квалифицированных специалистов.
Навыки специалистов Data Science
Однако если вы хотите попасть в Data Science, вам нужно иметь соответствующие навыки. По данным Lightcast, которые собирают и анализируют миллионы объявлений о работе, некоторые из основных технических навыков специалистов по обработке данных включают:
- Statistics (i.e., statistical analysis);
- Data processing;
- Data visualization;
- Data storage;
- Programming languages (Python, R, and more);
- Machine learning;
- Artificial intelligence.
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