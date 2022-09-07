Названы китайские марки, выпускающие самые качественные автомобили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы китайские марки, выпускающие самые качественные автомобили

Технологии&Авто
0
Китайское подразделение агентства JD Power опубликовало ежегодный рейтинг качества автомобилей, представленных на рынке Поднебесной. В рейтинг 2022 года попали китайские марки, популярные в Украине.
Рейтинг составлен на основе опроса автовладельцев, купивших свой автомобиль в период с июня 2021 года по март 2022 года. Качество определяется в зависимости от количества выявленных проблем на 100 автомобилей, так называемый коэффициент PP100 (Problems Per 100 Vehicles).
Специалисты определили марки с лучшим показателем PP100 в каждом сегменте, а также в отдельный рейтинг были выделены только китайские компании.
Среди массовых первые три места достались GAC-Honda, Dongfeng-Honda и Buick, а среди премиальных брендов лучшими оказались только иностранные бренды — Porsche, Lexus и Land Rover.
Что касается китайских марок, то первая тройка выглядит так: Tank (принадлежит Great Wall), Jetour (принадлежит Chery) и Venucia (принадлежит Dongfeng).
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.