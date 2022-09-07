Названы китайские марки, выпускающие самые качественные автомобили — Finance.ua

Названы китайские марки, выпускающие самые качественные автомобили 07.09.2022, 00:55 — Технологии&Авто

Китайское подразделение агентства JD Power опубликовало ежегодный рейтинг качества автомобилей, представленных на рынке Поднебесной. В рейтинг 2022 года попали китайские марки, популярные в Украине.

Рейтинг составлен на основе опроса автовладельцев, купивших свой автомобиль в период с июня 2021 года по март 2022 года. Качество определяется в зависимости от количества выявленных проблем на 100 автомобилей, так называемый коэффициент PP100 (Problems Per 100 Vehicles).

Специалисты определили марки с лучшим показателем PP100 в каждом сегменте, а также в отдельный рейтинг были выделены только китайские компании.

Среди массовых первые три места достались GAC-Honda, Dongfeng-Honda и Buick, а среди премиальных брендов лучшими оказались только иностранные бренды — Porsche, Lexus и Land Rover.

Что касается китайских марок, то первая тройка выглядит так: Tank (принадлежит Great Wall), Jetour (принадлежит Chery) и Venucia (принадлежит Dongfeng).

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