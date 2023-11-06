Названы категории продуктов, которые будут существенно дорожать — Finance.ua

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Названы категории продуктов, которые будут существенно дорожать

Личные финансы
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Названы категории продуктов, которые будут существенно дорожать
Названы категории продуктов, которые будут существенно дорожать
В Украине будут дорожать самые популярные категории продуктов питания. Только к концу ноября рост цен может составить от 3 до 8%.
Такими прогнозами поделился аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии unian, передает agronews.ua.
Эксперт считает, что цены на продовольствие будут расти, в том числе молочную продукцию и овощи. До конца ноября украинцы могут заметить существенные изменения ценников.
«Овощи будут прибавлять в стоимости ежемесячно, в зависимости от объема их предложения. В среднем на овощи цены поднимутся на 8% к концу осени. Молочные продукты — на 5%», — прогнозирует Максим Гопка.
Аналитик отмечает, что темпы роста цен на продукты будут зависеть от ситуации в Украине. Если будут повторяться массированные ракетные удары по энергосистеме и будут блэкауты, хранение продукции усложнится.
Впрочем, аномальных ценовых колебаний эксперт не ожидает. По его словам, подорожание будет в пределах нескольких гривен.
Стоит отметить, что с учетом уже действующих цен даже такое «незначительное» подорожание неприятно ударит по кошелькам простых украинцев.
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По материалам:
agronews
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