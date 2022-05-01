Названы 9 роковых ошибок при покупке автомобиля — Finance.ua

Названы 9 роковых ошибок при покупке автомобиля

Покупка автомобиля — сложная задача, требующая определенных усилий, а допущение ошибки может привести к месяцам или годам разочарования своим приобретением.

Испанское издание Motor1 поделилось своим рецептом удачного приобретения транспортного средства, которое должно не только перевозить из одной точки в другую, но удовлетворять другие важные потребности (системы безопасности, мультимедийные функции, экономичность и т.д.).

Итак, какие типичные ошибки существуют при поисках новой машины?

1. Не думать долгосрочно

Первое распространенное заблуждение — это не задумываться, насколько наша жизнь или рутина могут измениться в будущем. Много раз мы думаем только об автомобиле, который нам нужен в этот момент.

Но, возможно, создание или расширение семьи в будущем приведет к потребности в другом автомобиле. Имеющаяся работа тоже может быть изменчивой и заставит сменить офис, район или даже город.

Также может произойти, что короткие путешествия перерастут в длинные путешествия или необходимо будет путешествовать в европейские города с ограничениями движения определенным видом транспорта.

Все это нужно учитывать, ведь во многих случаях после этого сменить автомобиль невозможно или очень невыгодно на экономическом уровне.

2. Покупать то, что нравится, а не то, что нужно

Еще одна очень распространенная ошибка — влюбиться в автомобиль, потому что он очень красивый или очень эффектный, но на самом деле он вам не нужен или не отвечает вашим потребностям.

В конце концов, пользование автомобилем становится рутиной, и после того, как ощущение новизны исчезнет, будни потребуют практичного автомобиля, адаптирующегося к вашим потребностям.

Конечно, это не значит, что нужно отказываться от автомобиля, который нравится. Просто нужно выбрать тот, который отвечает всем или большинству ваших требований.

3. Выбирайте по общей цене, а не по условиям финансирования

Иногда конечная цена автомобиля кажется доступной или, наоборот, чрезмерной для наших возможностей.

Однако часто, анализируя условия финансирования, вы понимаете, что все не так, как вы думали изначально.

Всегда анализируйте операции покупки с разных точек зрения и исследуйте разные условия финансирования, а не только те, которые предлагает дилер.

4. Определите приоритетность типа двигателя и топлива

Вы уже выбрали нужный тип автомобиля по размеру, бюджету и т.д. Но как насчет двигателя? Сегодня многие модели имеют всевозможные агрегаты, от дизельных и бензиновых до гибридных и электрических в разных вариантах.

Конечно, все упирается в бюджет, поскольку, очевидно, последние будут дороже. Но также важен и режим использования, в котором будет работать машина. Это может быть город, автомагистрали, длинные или короткие поездки.

Все это также влияет на требуемую мощность, так как покупка автомобиля мощностью 200 л.с. и больше для передвижения по городу означает только дополнительные расходы на топливо и техническое обслуживание.

Конечно, при покупке электрокара нужно сразу задуматься над постоянными местами зарядки.

5. Проверка состояния автомобиля

Этот момент имеет важное значение при покупке б/у автомобиля, поскольку его предыдущий владелец, возможно, был неосторожным или захотел продать его после аварии или серьезной поломки.

В этом случае есть много моментов, которые нужно проверить, чтобы определить, в хорошем состоянии автомобиль или нет. Поэтому здесь следует исследовать кузов, салон, двигатель и обязательно документацию.

6. Тест-драйв автомобиля перед покупкой

Это момент, который многие люди, как правило, пропускают или делают неправильно, и в результате покупают автомобиль, который не соответствует тому, как они ездят.

На бумаге многие автомобили могут подойти для ваших нужд, но окончательным испытанием должен быть тест-драйв. Благодаря этому вы убедитесь, что положение за рулем или видимость удобны для вас. Или что отклик педали, руль или даже поведение двигателя, сцепления или тормоза отвечают вашим вкусам и потребностям.

Каждый из этих элементов отличается у каждой марки. Даже в зависимости от модели.

7. Не стоит недооценивать предоставленные гарантии

Хотя гарантия обычно стандартная во многих случаях, некоторые бренды предлагают дополнительное покрытие и расширенные опции бесплатного обслуживания.

Поэтому не стоит недооценивать эти возможности, ведь они могут сделать выгодной покупку автомобиля с более высокой ценой, который в долгосрочной перспективе будет дешевле, поскольку вам не придется платить за ремонт в течение определенного периода времени или подобные вещи.

Обычное посещение официального технического сервиса одной или другой марки может удивить ценой, поскольку там может быть заложена большая разница в стоимости деталей и рабочей силы.

8. Спрашивайте об истории технического обслуживания

Некоторые онлайн сервисы уже предоставляют простые и полезные отчеты об истории того или иного автомобиля.

С их помощью можно получить не только доступ к основной информации, такой как текущий владелец, дата регистрации, километраж или модель, но и о наличии штрафов, истории аварий или любых других проблем, которые могут помешать приобретению.

9. Пренебрежение процессом смены собственности

Последний важный шаг в процессе покупки автомобиля особенно уместен при продаже подержанных машин между физическими лицами.

Пренебрежение административным процессом смены владельца может доставить дальнейшие неприятности, поэтому важно вовремя убедиться, что автомобиль был переоформлен.

Лучше всего в этих случаях обратиться в официальные учреждения и внимательно следить за процессом, чтобы не потерять документацию или не забыть что-нибудь важное, что приведет к ошибке.

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