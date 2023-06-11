Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году — Finance.ua

Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году
Согласно новому исследованию Нью-Йорк обошел Гонконг и стал самым дорогим городом в мире для проживания, а резкий рост арендной платы в Сингапуре привел к тому, что он впервые попал в пятерку лидеров, поднявшись с 13-го места в прошлом году.
Среди причин того, что Нью-Йорк возглавил рейтинг стоимости жизни, стала высокая инфляция и рост стоимости жилья, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков ECA International.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
В Юго-Восточной Азии также произошло значительное увеличение стоимости проживания. Увеличение спроса на аренду жилья не сопровождалось соответствующим увеличением предложения.
Согласно отчету ECA International, наибольший рост в этом году показал Стамбул, поднявшийся на 95 позиций до 108-го места благодаря 80% инфляции. Также после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира рекордно упала.
Сообщается, что в Дубае арендная плата выросла почти на треть из-за прилива российских экспатриантов, подняв город на 12 место.
В то время как большинство европейских городов поднялись в рейтинге, норвежские и шведские города упали из-за слабой валюты, а французские города снизились из-за более низких темпов инфляции по сравнению с аналогами ЕС.
Рейтинги всех городов США резко выросли из-за сильного доллара и высокой инфляции, а Сан-Франциско вошел в десятку лучших.
Вот 20 самых дорогих мест в мире для проживания (в скобках указан рейтинг 2022 года):
- Нью-Йорк, США (2022 рейтинг: 2)
- Гонконг, Китай (1)
- Женева, Швейцария (3)
- Лондон, Великобритания (4)
- Сингапур (13)
- Цюрих, Швейцария (7)
- Сан-Франциско, США (11)
- Тель-Авив, Израиль (6)
- Сеул, Южная Корея (10)
- Токио, Япония (5)
- Берн, Швейцария (16)
- Дубай, ОАЭ (23)
- Шанхай, Китай (8)
- Гуанчжоу, Китай (9)
- Лос-Анджелес, США (21)
- Шэньчжэнь, Китай (12)
- Пекин, Китай (14)
- Копенгаген, Дания (18)
- Абу-Даби, ОАЭ (22)
- Чикаго, США (25)
ECA International анализирует стоимость потребительских товаров и услуг, учитывая стоимость аренды в районах, где обычно живут иностранцы, чтобы оценить 207 городов в 120 странах и территориях по всему миру.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
Поделиться новостью