Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году — Finance.ua

Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году Сегодня 20:38 — Личные финансы

Названы 20 самых дорогих городов мира для проживания в 2023 году

Согласно новому исследованию Нью-Йорк обошел Гонконг и стал самым дорогим городом в мире для проживания, а резкий рост арендной платы в Сингапуре привел к тому, что он впервые попал в пятерку лидеров, поднявшись с 13-го места в прошлом году.

Среди причин того, что Нью-Йорк возглавил рейтинг стоимости жизни, стала высокая инфляция и рост стоимости жилья, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков ECA International.

В Юго-Восточной Азии также произошло значительное увеличение стоимости проживания. Увеличение спроса на аренду жилья не сопровождалось соответствующим увеличением предложения.

Согласно отчету ECA International, наибольший рост в этом году показал Стамбул, поднявшийся на 95 позиций до 108-го места благодаря 80% инфляции. Также после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира рекордно упала.

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Сообщается, что в Дубае арендная плата выросла почти на треть из-за прилива российских экспатриантов, подняв город на 12 место.

В то время как большинство европейских городов поднялись в рейтинге, норвежские и шведские города упали из-за слабой валюты, а французские города снизились из-за более низких темпов инфляции по сравнению с аналогами ЕС.

Рейтинги всех городов США резко выросли из-за сильного доллара и высокой инфляции, а Сан-Франциско вошел в десятку лучших.

Вот 20 самых дорогих мест в мире для проживания (в скобках указан рейтинг 2022 года):

Нью-Йорк, США (2022 рейтинг: 2) Гонконг, Китай (1) Женева, Швейцария (3) Лондон, Великобритания (4) Сингапур (13) Цюрих, Швейцария (7) Сан-Франциско, США (11) Тель-Авив, Израиль (6) Сеул, Южная Корея (10) Токио, Япония (5) Берн, Швейцария (16) Дубай, ОАЭ (23) Шанхай, Китай (8) Гуанчжоу, Китай (9) Лос-Анджелес, США (21) Шэньчжэнь, Китай (12) Пекин, Китай (14) Копенгаген, Дания (18) Абу-Даби, ОАЭ (22) Чикаго, США (25)

ECA International анализирует стоимость потребительских товаров и услуг, учитывая стоимость аренды в районах, где обычно живут иностранцы, чтобы оценить 207 городов в 120 странах и территориях по всему миру.

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