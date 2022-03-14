Названа наиболее проблемная страна в вопросе отказа от российских энергоносителей — Finance.ua

Названа наиболее проблемная страна в вопросе отказа от российских энергоносителей

Сегодня 23:36 — Энергетика

Среди стран ЕС Германия остается наиболее проблемной страной по вопросу отказа от российских нефти и газа.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 марта сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США, Великобритания и Канада уже отказываются от российской нефти и угля. Мы активно работаем над тем, чтобы от российских энергоносителей отказывались страны ЕС — здесь у нас есть самая большая проблема в виде Германии, для которой такой отказ является чрезвычайно сложным решением. но с ними мы ведем работу и верим, что в конце концов нас услышат», — подчеркнул он.

Более того, Кулеба выразил надежду, что будут найдены решения, которые сбалансируют энергетический баланс самой Германии, и при этом отрежут Россию от зарабатывания денег на поставки газа и нефти в Европу. Он заявил, что российская нефть и газ пропитаны украинской кровью.

Глава МИД Украины также выразил четкое требование и призыв прекратить поставки российской нефти, угля и газа.

«Мы также настаиваем на закрытии мировых портов для российских судов, отказе от обработки грузов, которые в портах направляются в РФ, на отключении новых банков россии от SWIFT, и прежде всего Сбербанка россии», — заявил Кулеба и добавил, что Украина подала новые предложения относительно санкций, которые должны применяться.

«И вопросы, в которых мы видим, скажем, сдержанную позицию Германии, — это, во-первых, отключение новых российских банков от SWIFT, прежде всего „Сбербанка“, а во-вторых, это, безусловно, поставка энергоносителей в Германию. Там есть объективная проблема, действительно, с точки зрения зависимости Германии от российских энергоносителей. Но и ей можно найти решение при наличии политической воли этим заниматься», — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

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