Назван топ-5 стран Европы, в которые украинцы больше всего бегут от войны — Finance.ua
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Назван топ-5 стран Европы, в которые украинцы больше всего бегут от войны

Сегодня 08:26Личные финансы
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Назван топ-5 стран Европы, в которые украинцы больше всего бегут от войныНазван топ-5 стран Европы, в которые украинцы больше всего бегут от войны, 24tv.ua
Более миллиона человек покинули Украину в поисках убежища, спасаясь от военной агрессии РФ.
Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Специалисты аналитической компании Statista детальнее исследовали эти данные и составили список из пяти стран, которые приняли наибольшее число беженцев из Украины.
Большинство беженцев (около 548 тыс.) пересекли границу Польши, добравшись до западного соседа Украины пешком, на автобусе, автомобиле или поезде. Согласно заявлениям правительства, каждый день в Польшу прибывают более 50 тыс. человек по причине российско-украинской войны.
Назван топ-5 стран Европы, в которые украинцы больше всего бегут от войныwww.statista.com
Польша наряду с Венгрией, Молдовой, Словакией и Румынией приняли основную массу украинских беженцев, тогда как на остальные европейские страны пришлось только около 88 тыс. человек.
По прогнозам наблюдателей, тенденция к росту числа беженцев усилится, поскольку боевые действия продолжаются. Согласно опубликованным оценкам УВКБ ООН, 12 млн человек в Украине и четыре миллиона беженцев из страны в ближайшие месяцы будут нуждаться в помощи и защите. Для борьбы с этим гуманитарным кризисом ООН и ее партнеры выступили с экстренным заявлением о необходимости выделить $1,7 млрд.

Какие страны принимают беженцев из Украины

По материалам: УБР
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