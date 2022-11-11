Назван ТОП-10 самых дорогих брендов в мире — Finance.ua

Назван ТОП-10 самых дорогих брендов в мире Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Назван ТОП-10 самых дорогих брендов в мире

Бренд Apple остается самым дорогим в мире в течение десяти лет подряд, свидетельствуют данные ежегодного исследования Interbrand Corp.

Его стоимость повысилась за год на 18%, и превысила $482,2 млрд.

ТОП-10 самых дорогих брендов:

Первую позицию в рейтинге занимает «яблочная» компания ($482,2 млрд).

На вторую позицию вышел бренд Microsoft, прибавивший в цене 32% (до $278,3 млрд).

Он отодвинул на третье место Amazon, подорожавший всего на 10% (до $274,8 млрд).

На четвертой строчке остался Google, стоимость которого поднялась на 28% (до $251,75 млрд), на пятой — Samsung (рост на 17%, до $87,7 млрд).



Toyota (увеличение на 10% до $59,8 млрд) поменялся местами с Coca-Cola (без изменений, $57,5 млрд). Mercedes-Benz (повышение на 10%, до $56,1 млрд) находится на восьмой позиции, на девятой расположился Disney (скачок на 14%, до $50,3 млрд).



Из ведущих выбыл бренд McDonald’s (повышение на 6% до $48,65 млрд). При этом в «десятку» впервые вошел Nike (рост на 18%, до $50,3 млрд).



На первую десятку компаний в списке пришлось 53% от общей стоимости брендов из 100 главных.

Совокупная стоимость брендов (из 100 ведущих) оценивается сейчас в $3 трлн 88,93 млрд долларов. по сравнению с $2 трлн 667,524 млрд в 2021 году, то есть за прошлый год она увеличилась на 16%.

Показатель впервые превысил отметку в $3 трлн, отмечается в сообщении Interbrand.

Наиболее существенное увеличение стоимости — на 32% — продемонстрировали бренды Microsoft, Tesla и Chanel.

Нынешний рейтинг пополнился тремя участниками — Airbnb (54 место), Red Bull (64 место) и Xiaomi (84 место). При этом его покинули Uber, Zoom и John Deere.

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли JP Morgan (24-я строчка, рост на 14% — до $24,3 млрд) и American Express (27-е место, повышение на 16% — до $22,1 млрд).

Снижение стоимости бренда продемонстрировали, в частности, Facebook — на 5%, Intel — на 8%, Pampers — на 1%.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способности компаний обеспечить прибыль. Список 100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 23 года. В этом году в нем впервые учитывались ESG-данные (показатели, связанные с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением).

В общей сложности около 30 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом более 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе такие известные как Nokia и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft.

В 2001 году, при первой публикации рейтинга, общая стоимость брендов из 100 ведущих составила $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился более чем в три раза.

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