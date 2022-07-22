Назван самый доступный смартфон со Snapdragon 8+ Gen 1 — Finance.ua

Назван самый доступный смартфон со Snapdragon 8+ Gen 1 Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Назван самый доступный смартфон с новейшим чипсетом SD 8+ Gen 1. Им стал презентованный в Китае Nubia Z40S Pro. Устройство отобрало это звание у Realme GT 2 Master Edition, который был выпущен в первых числах месяца.

Дисплей новинки имеет очень тонкие рамки. В верхней части передней панели расположена селфи-камера, под экраном — дактилоскопический датчик. Экран получил диагональ 6,67 дюймов, разрешение Full HD+. Частота обновления экрана 480 Гц.

В топовой конфигурации Nubia Z40S Pro будет память 18 Гб/1 Тб.

Что касается камер, то разрешение фронтальной — 16 Мп, основной тройной — 64/50/8 Мп. Смартфон может снимать видео в формате 8К.

Смартфон выпущен в двух вариантах батареи — на 5000 и 4600 мАч, с быстрой зарядкой на 80 и 120 Вт соответственно.

Стоимость смартфона в разных конфигурациях памяти — 503, 508, 592 и 666 долларов.

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