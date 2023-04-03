Назван лучший страховой продукт военного времени — Finance.ua

Назван лучший страховой продукт военного времени
В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua
Во время церемонии был избран и лучший страховой продукт военного времени.
Кто же победил?
Победителем в номинации стало ЧАО «СК VUSO» с продуктом КАСКО Patriot. Вот что следует знать о победителе:
- стоимость услуги/продукта: бесплатно в свой договор КАСКО;
- дополнительно к перечню рисков полного КАСКО этот страховой продукт покрывает военные риски:
- попадание ракеты или других объектов;
- повреждение авто обломками;
- подрыв на мине;
- попадание под прямой обстрел.
«В военное время всем нелегко, а нашим клиентам было еще труднее, ведь платить страховые платежи в стране, где идет война — для этого нужна личная смелость. Чтобы их поддержать, мы сделали несколько шагов. В частности, предложили продукт, в который добавили страхование военных рисков. Мы его добавили с 1 июня ко всем имеющимся договорам страхования на безвозмездной основе. Это и нашло определенный отклик у клиентов с точки зрения пролонгации и заключения договоров, и с точки зрения простой человеческой благодарности», — рассказывает глава правления страховой компании VUSO Андрей Артюхов.
Следует отметить, что у большинства страховых компаний военные риски являются исключением для страхования.
По словам Андрея Артюхова, с начала полномасштабной войны портрет клиента не сильно изменился, однако появляются новые интересные тенденции.
«Сейчас все находятся в ситуации, когда нужно помогать друг другу. Кроме того, есть часть клиентов, которые выехали из Украины и проживают за рубежом, но продолжающих покупать и пользоваться договорами КАСКО от украинских страховых компаний. То есть они не покупают зарубежные страховые продукты, а предпочитают отечественные. Это говорит о том, что наш сервис на страховом рынке Украины может конкурировать с сервисом европейских СК. Если даже наш клиент, находясь в другой стране, выбирает нас — это для нас настоящая награда», — отметил глава правления страховой компании VUSO.
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