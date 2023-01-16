Назван лучший автомобиль 2023 года в Европе (фото) — Finance.ua
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Назван лучший автомобиль 2023 года в Европе (фото)

Технологии&Авто
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Назван лучший автомобиль 2023 года в Европе (фото)
Назван лучший автомобиль 2023 года в Европе (фото)
На автосалоне в Брюсселе состоялась церемония награждения Car of the Year 2023 («Лучший автомобиль 2023 года»). Победу в главной номинации одержал электрический кроссовер Jeep Avenger. Результаты объявили на сайте конкурса.
Jeep Avenger назвали европейским автомобилем 2023 года. Он выиграл с большим отрывом, опередив других финалистов.

Финалисты конкурса «Лучший автомобиль 2023 года»:

  • Jeep Avenger
  • Kia Niro
  • Nissan Ariya
  • Peugeot 408
  • Renault Austral
  • Subaru Solterra
  • Toyota BZ4X
  • Volkswagen ID.Buzz
За победу Jeep Avenger в конкурсе проголосовали 57 членов жюри. Он является первым полностью электрическим автомобилем бренда.
Назван лучший автомобиль 2023 года в Европе (фото)
В 2022 году победу в конкурсе «Лучший автомобиль года» одержал электромобиль Kia EV6. Это значит, что второй год подряд доминируют полностью электрические модели.
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Jeep Avenger был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2022 года. Это самый маленький и первый электрический автомобиль американской компании, который стал популярным сразу после своего дебюта.
Jeep Avenger построен на платформе e-CMP, которую используют и кроссоверы Opel Mokka и DS3. Он оснащен батареей на 54 кВтч, а его запас хода составляет 400 км на одном заряде.
По материалам:
Фокус
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