Назван лидер мирового рынка кнопочных телефонов — Finance.ua

Назван лидер мирового рынка кнопочных телефонов 24.11.2023, 01:17 — Технологии&Авто

Назван лидер мирового рынка кнопочных телефонов

Компания HMD Global, отвечающая за производство мобильных устройств под финской маркой Nokia, стала лидером мирового рынка кнопочных телефонов в третьем квартале 2023 года.

Об этом говорится в отчете аналитиков по IDC.

HMD Global контролирует 30,7% рынка таких устройств в денежном выражении и 22,4% - в искусственном. В обоих случаях речь идет о первых местах.

Успеху компании поспособствовал ряд факторов, включая, например, интеграцию технологии UPI (Unified Payments Interface), которая, будучи распространенной в ряде стран, обеспечивает безопасные цифровые транзакции.

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Кроме того, среди факторов успеха упоминается выпуск ряда интересных моделей, вроде Nokia 5710 Xpress Audio с гнездом для TWS-наушников, более интересный дизайн, чем у конкурентов, и широкое представление Nokia как в онлайновых, так и в офлайновых каналах продаж.

Информацию о брендах, которые по итогам третьего квартала 2023 года заняли второе и третье места, аналитическая компания IDC не предоставила.

iTechua По материалам:

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