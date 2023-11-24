Назван лидер мирового рынка кнопочных телефонов — Finance.ua

Назван лидер мирового рынка кнопочных телефонов
Компания HMD Global, отвечающая за производство мобильных устройств под финской маркой Nokia, стала лидером мирового рынка кнопочных телефонов в третьем квартале 2023 года.
Об этом говорится в отчете аналитиков по IDC.
HMD Global контролирует 30,7% рынка таких устройств в денежном выражении и 22,4% - в искусственном. В обоих случаях речь идет о первых местах.
Успеху компании поспособствовал ряд факторов, включая, например, интеграцию технологии UPI (Unified Payments Interface), которая, будучи распространенной в ряде стран, обеспечивает безопасные цифровые транзакции.
Кроме того, среди факторов успеха упоминается выпуск ряда интересных моделей, вроде Nokia 5710 Xpress Audio с гнездом для TWS-наушников, более интересный дизайн, чем у конкурентов, и широкое представление Nokia как в онлайновых, так и в офлайновых каналах продаж.
Информацию о брендах, которые по итогам третьего квартала 2023 года заняли второе и третье места, аналитическая компания IDC не предоставила.
Поделиться новостью