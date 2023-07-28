Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке — Finance.ua

Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке

Издание What Car провело обширное исследование и определило проблемные модели автомобилей на вторичном рынке. Более 25 тысяч владельцев приняли участие в опросе — на основе этих результатов был составлен рейтинг, отражая сложности, с которыми они сталкиваются при обслуживании своих машин.

Среди хэтчбеков самой ненадежной моделью оказался Opel Astra 2009−2015 годов выпуска, у которого часто возникают проблемы с тормозной системой, кондиционером и двигателем. Также в тройке антирейтинга оказались дизельные Volkswagen Golf 2003−2009 годов выпуска и бензиновые хэтчбеки той же модели, выпущенные с 2009 по 2013 годы.

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Среди седанов лидирует Mercedes C-Class 2014−2021 годов выпуска, где владельцы указали частые проблемы с аккумулятором. Также в эту категорию включены автомобили марки Volkswagen Passat 2005−2015 годов выпуска и машины Mercedes 2007−2014 годов.

Компактные кроссоверы, среди которых Peugeot 2008, Range Rover Evoque (2011−2019 г. в.) и Land Rover Discovery Sport (2014 — н.в.), также оказались в списке проблемных моделей, среди которых возникают сложности с аккумулятором, подвеской и мотором.

Среди компактных автомобилей наиболее проблемными оказались Citroen C3 2010−2016, Ford Fiesta 2002−2008 годов и Nissan Micra 2010−2016 годов. Наконец Ford Galaxy с дизельным двигателем признан пользователями наименее надежным веном. Владельцы этой модели сталкиваются с различными проблемами, которые могут вызвать значительные траты на ремонт.

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uamotors По материалам:

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