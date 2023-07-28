Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке

Технологии&Авто
95
Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке
Назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке
Издание What Car провело обширное исследование и определило проблемные модели автомобилей на вторичном рынке. Более 25 тысяч владельцев приняли участие в опросе — на основе этих результатов был составлен рейтинг, отражая сложности, с которыми они сталкиваются при обслуживании своих машин.
Среди хэтчбеков самой ненадежной моделью оказался Opel Astra 2009−2015 годов выпуска, у которого часто возникают проблемы с тормозной системой, кондиционером и двигателем. Также в тройке антирейтинга оказались дизельные Volkswagen Golf 2003−2009 годов выпуска и бензиновые хэтчбеки той же модели, выпущенные с 2009 по 2013 годы.
Читайте также
Среди седанов лидирует Mercedes C-Class 2014−2021 годов выпуска, где владельцы указали частые проблемы с аккумулятором. Также в эту категорию включены автомобили марки Volkswagen Passat 2005−2015 годов выпуска и машины Mercedes 2007−2014 годов.
Компактные кроссоверы, среди которых Peugeot 2008, Range Rover Evoque (2011−2019 г. в.) и Land Rover Discovery Sport (2014 — н.в.), также оказались в списке проблемных моделей, среди которых возникают сложности с аккумулятором, подвеской и мотором.
Среди компактных автомобилей наиболее проблемными оказались Citroen C3 2010−2016, Ford Fiesta 2002−2008 годов и Nissan Micra 2010−2016 годов. Наконец Ford Galaxy с дизельным двигателем признан пользователями наименее надежным веном. Владельцы этой модели сталкиваются с различными проблемами, которые могут вызвать значительные траты на ремонт.
Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.