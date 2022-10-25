Назначен новый заместитель главы НБУ — Finance.ua

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Назначен новый заместитель главы НБУ

Фондовый рынок
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Назначен новый заместитель главы НБУ
Заместителем главы Национального банка Украины назначен Дмитрий Олийнык. Об этом пишет НБУ.
Он занял вакантную должность заместителя главы Национального банка Украины и приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября 2022 г. с соблюдением всех необходимых процедур, определенных законодательством.
Накануне Совет Национального банка во время заседания назначил его на должность заместителя главы Национального банка по представлению главы Национального банка Андрея Пышного.
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«Многолетний и практический опыт работы Дмитрия Олийныка в банковской сфере, а также его понимание финансовой и экономической политики государства дают мне уверенность в том, что его профессионализм и профессиональные знания будут полезны для Национального банка. Дмитрий Олийнык усилит нашу команду, что, безусловно, будет способствовать преодолению тех стратегических и масштабных вызовов, которые предстали перед Национальным банком во время войны», — прокомментировал глава Национального банка Андрей Пышный.
Напомним, что в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» глава Национального банка имеет шесть заместителей, которые назначаются на должности и увольняются с должностей Советом Национального банка по представлению главы Национального банка.

Справка Finance.ua:

  • Дмитрий Олийнык работает в финансовой системе Украины с 2005 года.
  • Начал трудовой путь с должности специалиста отделения УкрСиббанка. После этого на протяжении 2007-2013 годов работал в украинских и международных банках.
  • В 2013 году приступил к работе в международной компании ПАО «Прайсуотерхаускуперс» (PwC), предоставляя консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и государственным учреждениям Украины.
  • С 2017 года работал директором департамента кредитных рисков и оценки активов Ощадбанка, затем директором генерального департамента по управлению рисками этого государственного банка.
  • В 2019 году работал директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.
  • С мая 2021 г. и до назначения в Национальный банк был генеральным директором директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Украины.
  • В 2007 году окончил Хмельницкий национальный университет по специальности «Экономическая кибернетика», в 2011 году — аспирантуру этого же университета. С 2020 учится в аспирантуре ГННУ «Академия финансового управления».
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По материалам:
Finance.ua
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