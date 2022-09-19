Назначен новый президент авиакомпании МАУ — Finance.ua
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Назначен новый президент авиакомпании МАУ

Фондовый рынок
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19 сентября 2022 года на должность Президента авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» назначен Звонарев Кирилл Олегович. Соответствующее изменение произошло после окончания контракта Евгения Дыхне, возглавлявшего МАУ с сентября 2019 года.
Президент авиакомпании Кирилл Звонарев имеет более 25 лет управленческого опыта в разных отраслях как в украинских, так и в международных компаниях.
С 2014 по 2022 год занимал должность заместителя генерального директора ГП «Международный аэропорт «Борисполь».
Новый руководитель МАУ также доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Национального Авиационного Университета.
По материалам:
Finance.ua
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