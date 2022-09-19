Назначен новый президент авиакомпании МАУ — Finance.ua

Назначен новый президент авиакомпании МАУ Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

19 сентября 2022 года на должность Президента авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» назначен Звонарев Кирилл Олегович. Соответствующее изменение произошло после окончания контракта Евгения Дыхне, возглавлявшего МАУ с сентября 2019 года.

Президент авиакомпании Кирилл Звонарев имеет более 25 лет управленческого опыта в разных отраслях как в украинских, так и в международных компаниях.

С 2014 по 2022 год занимал должность заместителя генерального директора ГП «Международный аэропорт «Борисполь».

Новый руководитель МАУ также доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Национального Авиационного Университета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.