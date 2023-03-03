Назад в прошлое: полномасштабная война отбросила открытые данные до 2016 года (инфографика) — Finance.ua
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Назад в прошлое: полномасштабная война отбросила открытые данные до 2016 года (инфографика)

Казна и Политика
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Полномасштабное вторжение за один день отбросило Украину на 6 лет по вопросам прозрачности и доступности публичной информации. В первые дни государство закрыло реестры, чтобы защитить информацию от врага.
Об этом пишет Опендатабот.
По состоянию на начало 2022 г. индекс открытости публичных данных в Украине был на уровне 56%. После открытия строительного реестра этот показатель вырос до 57,6%.
В 2023 году новое значение индекса — 43.42%. После перерыва некоторые госорганы — распорядители данных — начали публиковать наборы, как и до войны.
Одним из наиболее открытых органов стало МВД, Госстат опубликовал финансовую отчетность за 2021 год, и Минсоцполитики регулярно обновляет данные.
Назад в прошлое: полномасштабная война отбросила открытые данные до 2016 года (инфографика)
Однако большинство информации, необходимой для работы бизнеса, до сих пор остается «под замком». Наиболее закрытыми распорядителями оказались:
  • Государственная налоговая служба — закрыто почти все, начиная от реестра плательщиков НДС до информации о налоговых долгах и едином налоге. В настоящее время ГНС держит данные закрытыми, даже несмотря на рекомендации Кабмина, Верховной Рады и Минцифры;
  • НАПК — декларации и реестр коррупционеров;
  • Минюст — закрыт ЕГР, наверное, самый важный набор данных для бизнеса.
«Сейчас именно закрытость данных является одним из весомых „врагов“ бизнеса, усложняя его работу и не давая держать экономический фронт. Мера, которая должна была бы защищать информацию от врага, фактически создает возможности для махинаций. Более того, на фоне многочисленных коррупционных скандалов закрытость публичных данных уменьшает доверие к государству как со стороны граждан, так и со стороны международных доноров. За год от полномасштабного вторжения мы уже должны создать правила работы с реестрами во время военного положения и после него. По моему мнению, в первую очередь должны быть открыты 7 реестров: ЕГР, НДС, Единый налог, Налоговый долг, Деклараций чиновников, Коррупционеров, финотчетность», — считает Алексей Иванкин, СЕО Опендатабота.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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