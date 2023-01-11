Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года — Finance.ua

Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года Сегодня 01:38 — Технологии&Авто

Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года

За 2022 год в россии продали 626,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это сразу на 59% меньше, чем годом ранее.

Такую статистику приводит агентство «Автостат».

В условиях санкций, остановки заводов и массового ухода автобрендов авторынок россии продемонстрировал рекордное падение и рухнул до уровня 90-х. Продажи авто составили менее миллиона единиц впервые с 2000 года.

В последние месяцы показатели продаж несколько улучшились за счет так называемых «упрощенных» Lada без ABS и подушек безопасности, однако в разрезе года обвал все равно оказался существенным.

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Именно Lada является лидером рынка при отсутствии иномарок (за исключением китайских моделей). Всего продано 174,6 тыс. этих автомобилей.

Второе место занимает Kia (65,6 тыс. авто), а третье — Hyundai (54 тыс.). Эти бренды продемонстрировали падение по сравнению с 2021 годом, ведь их импорт и производство в рф остановились весной и затем распродавались остатки со складов.

Неудивительно, что самые популярные авто в россии — Lada. Лидером является Lada Granta (87,9 тыс. авто), а второе место занимает Lada Niva Travel (19,3 тыс. шт.). Третьим стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro (19,1 тыс. шт.).

Фокус По материалам:

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