Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года — Finance.ua
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Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года

Технологии&Авто
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Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года
Назад в 90-е: авторынок россии продемонстрировал худший результат за последние 22 года
За 2022 год в россии продали 626,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это сразу на 59% меньше, чем годом ранее.
Такую статистику приводит агентство «Автостат».
В условиях санкций, остановки заводов и массового ухода автобрендов авторынок россии продемонстрировал рекордное падение и рухнул до уровня 90-х. Продажи авто составили менее миллиона единиц впервые с 2000 года.
В последние месяцы показатели продаж несколько улучшились за счет так называемых «упрощенных» Lada без ABS и подушек безопасности, однако в разрезе года обвал все равно оказался существенным.
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Именно Lada является лидером рынка при отсутствии иномарок (за исключением китайских моделей). Всего продано 174,6 тыс. этих автомобилей.
Второе место занимает Kia (65,6 тыс. авто), а третье — Hyundai (54 тыс.). Эти бренды продемонстрировали падение по сравнению с 2021 годом, ведь их импорт и производство в рф остановились весной и затем распродавались остатки со складов.
Неудивительно, что самые популярные авто в россии — Lada. Лидером является Lada Granta (87,9 тыс. авто), а второе место занимает Lada Niva Travel (19,3 тыс. шт.). Третьим стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro (19,1 тыс. шт.).
По материалам:
Фокус
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