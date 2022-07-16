Насколько дороже будет iPhone 14 — Finance.ua

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Насколько дороже будет iPhone 14

Фондовый рынок
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Издание The Sun опросило экспертов, и они сообщили, что в этом году новые смартфоны Apple подорожают.
Эксперт по технологической отрасли Ден Айвз (Dan Ives) заявил, что цены на iPhone 14 повысятся на 100 долларов. Дело в том, что цены растут по всей цепочке поставок, и Apple, вероятно, переложит эти расходы на потребителя.
Насколько дороже будет iPhone 14
Инсайдер Бен Вуд (Ben Wood) сказал The Sun, что повышение цен возможно, хотя Apple в конце концов может отказаться от этого. Однако эксперт согласен, что нет никаких сомнений в том, что стоимость производства и компонентов продолжает расти. Кроме того, влияют валютные курсы.
По материалам:
itechua
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