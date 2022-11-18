Нашли следы взрывчатки. Швеция подтвердила диверсию на «Северном потоке» — Finance.ua

Нашли следы взрывчатки. Швеция подтвердила диверсию на «Северном потоке» Сегодня 16:12 — Энергетика

В ходе расследования взрывов на ветках газопровода «Северный поток» на месте происшествия были обнаружены «сторонние предметы» и следы взрывчатки.

Об этом идет речь в сообщении и прокуратуры Швеции.

Согласно выводам следователей, на газопроводах системы «Северный поток» произошла серьезная диверсия.

«При осмотре места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были сделаны большие изъятия, и район был тщательно задокументирован. Проведенные анализы показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. В прокуратуре выясняют, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этого мог быть взрыв. Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, трубопроводы взорвала россия.

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