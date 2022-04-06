NASA сокращает свой персонал в рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

NASA сокращает свой персонал в рф

Сегодня 19:46Фондовый рынок
32
NASA сокращает свой персонал в рфNASA сокращает свой персонал в рф, www.reuters.com
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сокращает свой персонал в российской федерации.
Об этом заявила заместитель главы NASA Пэм Мэлрой, сообщает SpaceNews.
По ее словам, сокращение персонала в россии вызвано полномасштабным вторжением войск россии в Украину.
«Мы немного обеспокоены положением наших сотрудников в рф. Одним из результатов этого стало сокращение персонала в россии», — рассказала она.
При этом представитель NASA отметила, что космическое ведомство располагает многими вариантами действий. Какой будет избран в той или иной ситуации, зависит от решения партнеров.
Согласно информации посольства и консульства США в рф, NASA представлено в россии несколькими отделениями, расположенными в москве и области, включая офисы при посольстве США, в Звездном городке, в Центре управления полетами, а также при российском космическом агентстве (роскосмос).
Московский офис штаб-квартиры NASA при посольстве США (NMLO) представляет все программы и офисы американского космического агентства в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.