NASA сокращает свой персонал в рф — Finance.ua

NASA сокращает свой персонал в рф

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NASA сокращает свой персонал в рф, www.reuters.com

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сокращает свой персонал в российской федерации.

Об этом заявила заместитель главы NASA Пэм Мэлрой, сообщает SpaceNews.

По ее словам, сокращение персонала в россии вызвано полномасштабным вторжением войск россии в Украину.

«Мы немного обеспокоены положением наших сотрудников в рф. Одним из результатов этого стало сокращение персонала в россии», — рассказала она.

При этом представитель NASA отметила, что космическое ведомство располагает многими вариантами действий. Какой будет избран в той или иной ситуации, зависит от решения партнеров.

Согласно информации посольства и консульства США в рф, NASA представлено в россии несколькими отделениями, расположенными в москве и области, включая офисы при посольстве США, в Звездном городке, в Центре управления полетами, а также при российском космическом агентстве (роскосмос).

Московский офис штаб-квартиры NASA при посольстве США (NMLO) представляет все программы и офисы американского космического агентства в россии.

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