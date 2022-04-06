NASA сокращает свой персонал в рф — Finance.ua

NASA сокращает свой персонал в рф, www.reuters.com
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сокращает свой персонал в российской федерации.
Об этом заявила заместитель главы NASA Пэм Мэлрой, сообщает SpaceNews.
По ее словам, сокращение персонала в россии вызвано полномасштабным вторжением войск россии в Украину.
«Мы немного обеспокоены положением наших сотрудников в рф. Одним из результатов этого стало сокращение персонала в россии», — рассказала она.
При этом представитель NASA отметила, что космическое ведомство располагает многими вариантами действий.
Какой будет избран в той или иной ситуации, зависит от решения партнеров.
Согласно информации посольства и консульства США в рф, NASA представлено в россии несколькими отделениями, расположенными в москве и области, включая офисы при посольстве США, в Звездном городке, в Центре управления полетами, а также при российском космическом агентстве (роскосмос).
Московский офис штаб-квартиры NASA при посольстве США (NMLO) представляет все программы и офисы американского космического агентства в россии.