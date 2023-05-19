NASA отправит в космос ядерную ракету в 2027 году — Finance.ua

NASA отправит в космос ядерную ракету в 2027 году 19.05.2023, 02:12 — Мир

NASA отправит в космос ядерную ракету в 2027 году

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) раскрыли новые подробности использования ядерной силовой установки для ракет. Тестовый полет такой ракеты намечен на 2027 год.

По словам специалистов NASA, запуск планируют осуществить таким образом, чтобы «ни в коем случае не угрожать Земле и человечеству». Ядерный реактор не будет активирован до тех пор, пока ракета не окажется на безопасном от Земли расстоянии.

Если запуск ядерной ракеты произойдет по плану в 2027 году, это станет первым с 1965 года использованием ядерного реактора в космосе. Космические разработки с использованием импульсных ядерных ракетных двигателей осуществлялись с 1958 по 1965 год в рамках проекта «Орион» компанией «Дженерал Атомикс» по заказу ВВС США.

В настоящее время в NASA ведутся работы по многим направлениям, связанным с использованием ядерных реакторов в космосе. Также многие проекты находятся на рассмотрении.

Что касается разработки ядерного реактора для ракеты, то в основе лежит принцип не получения электричества от ядерного реактора, а использования тепла для нагрева водорода и создания таким образом нужной тяги. Такой двигатель NASA разрабатывает вместе с DARPA. Целью ученых является достижение 10 000 фунтов тяги (Pounds Of Thrust).

noworries По материалам:

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