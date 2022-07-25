Нардепы предлагают вернуть мобилизованным сохранение зарплаты по месту работы — Finance.ua

Нардепы предлагают вернуть мобилизованным сохранение зарплаты по месту работы Сегодня 14:02 — Личные финансы

Группа народных депутатов предлагает вернуть в законодательство норму о сохранении средней заработной платы по месту работы мобилизованным на военную службу работникам и ввести механизм государственной компенсации затрат на оплату труда таких работников на время призыва.

Соответствующий законопроект № 7584 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о возобновлении гарантий сохранения средней заработной платы работникам на время призыва на военную службу зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, сообщает сайт украинского парламента.

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Как объяснил один из авторов законопроекта, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, нардепы предлагают сохранять средний заработок на предприятиях, в учреждениях, организациях сотрудникам, призванным на военную службу, а их работодателям компенсировать соответствующие потери за счет уменьшения суммы выплат обязательств, которые отчисляются в государственный бюджет. Предложенные изменения будут действовать во время военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены.

Она напомнила, что ранее Верховная Рада исключила из законодательства норму гарантии выплаты средней зарплаты мобилизованным.

«Государство не имеет права уменьшать мотивацию мобилизованных. ВР и президент допустили ошибку, следует немедленно ее исправить», — написала Геращенко в Фейсбуке.

Справка Finance.ua:

парламент 1 июля принял в целом законопроект о внесении изменений в законы по оптимизации трудовых отношений, отменив норму о сохранении средней зарплаты мобилизованным. В этот же день президент Владимир Зеленский подписал закон (№ 2352-IX), который вступил в силу 19 июля.

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