Нардепы предлагают отбирать собственность беларуси в Украине за соучастие в войне — Finance.ua

Нардепы предлагают отбирать собственность беларуси в Украине за соучастие в войне

Сегодня 09:43 — Казна и Политика

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект № 7411 , касающийся введения специальных экономических и других ограничительных мер в отношении республики беларусь.

Проект предлагает закреплять на законодательном уровне механизм принудительного изъятия собственности беларуси как государства, активно поддерживающего военную агрессию российской федерации против Украины и ее резидентов.

Документ также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются специальные экономические и другие санкции с целью защиты национальных интересов.

Кроме того, нардепы предлагают расширить перечень оснований для прекращения гражданства Украины лицами с двойным гражданством (Украина и рб).

Справка Finance.ua:

аналогичный документ уже принят в отношении россии — 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности рф и ее резидентов;

1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества граждан России и коллаборантов. Закон уточняет, в частности, что национализацию имущества россии и ее резидентов проводят не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны рф.

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