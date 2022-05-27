Нардепы предлагают отбирать собственность беларуси в Украине за соучастие в войне — Finance.ua

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект № 7411, касающийся введения специальных экономических и других ограничительных мер в отношении республики беларусь.
Проект предлагает закреплять на законодательном уровне механизм принудительного изъятия собственности беларуси как государства, активно поддерживающего военную агрессию российской федерации против Украины и ее резидентов.
Документ также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются специальные экономические и другие санкции с целью защиты национальных интересов.
Кроме того, нардепы предлагают расширить перечень оснований для прекращения гражданства Украины лицами с двойным гражданством (Украина и рб).
Справка Finance.ua:
аналогичный документ уже принят в отношении россии — 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности рф и ее резидентов;
1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества граждан России и коллаборантов. Закон уточняет, в частности, что национализацию имущества россии и ее резидентов проводят не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны рф.