Нардеп рассказал, как в Украине будут национализировать имущество российских коллаборантов — Finance.ua

Нардеп рассказал, как в Украине будут национализировать имущество российских коллаборантов

Сегодня 13:26 — Казна и Политика

Фото: Pexels

Украина не планирует автоматически национализировать собственность всех граждан россии, а национализации будет подлежать имущество коллаборантов, которые финансировали пророссийские партии, занимались пропагандой или участвовали в вооруженной агрессии против Украины.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Дмитрий Наталуха.

«Когда закон вступит в силу, это не будет означать, что все граждане России лишаются своего имущества, там такого нет. Единственное что меняется — мы вводим категорию граждан россии, а также лиц, признанных коллаборантами, в категорию резидентов россии. Это нужно для того, чтобы с 150 000 граждан россии, проживающих в Украине на постоянной основе, и 115 00 граждан рф, проживающих на временной основе, наши органы могли определить, кто из них совершал вредительские действия в отношении Украины», — отметил он.

В частности, коллаборантами будут признаваться те, кто финансировал пророссийские партии, совершал акты пропаганды или участвовал в вооруженной агрессии против Украины.

«Затем информация передается в Кабмин, затем Минфин смотрит на финансовые транзакции граждан. Затем Кабмин ранжирует этот перечень и передает его в СНБО», — пояснил нардеп.

После этого СНБО будет отрабатывать список и передавать его на подпись президенту.

«Цель законопроекта — пойти «за большой рыбой», — заметил Дмитрий Наталуха.

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