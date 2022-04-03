Нардеп рассказал, как в Украине будут национализировать имущество российских коллаборантов — Finance.ua
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Нардеп рассказал, как в Украине будут национализировать имущество российских коллаборантов

Сегодня 13:26Казна и Политика
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Фото: PexelsФото: Pexels
Украина не планирует автоматически национализировать собственность всех граждан россии, а национализации будет подлежать имущество коллаборантов, которые финансировали пророссийские партии, занимались пропагандой или участвовали в вооруженной агрессии против Украины.
Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Дмитрий Наталуха.
«Когда закон вступит в силу, это не будет означать, что все граждане России лишаются своего имущества, там такого нет. Единственное что меняется — мы вводим категорию граждан россии, а также лиц, признанных коллаборантами, в категорию резидентов россии. Это нужно для того, чтобы с 150 000 граждан россии, проживающих в Украине на постоянной основе, и 115 00 граждан рф, проживающих на временной основе, наши органы могли определить, кто из них совершал вредительские действия в отношении Украины», — отметил он.
В частности, коллаборантами будут признаваться те, кто финансировал пророссийские партии, совершал акты пропаганды или участвовал в вооруженной агрессии против Украины.
«Затем информация передается в Кабмин, затем Минфин смотрит на финансовые транзакции граждан. Затем Кабмин ранжирует этот перечень и передает его в СНБО», — пояснил нардеп.
После этого СНБО будет отрабатывать список и передавать его на подпись президенту.
«Цель законопроекта — пойти «за большой рыбой», — заметил Дмитрий Наталуха.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: suspilne.media
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