НАПК выявило коррупционные риски в публичных закупках во время военного положения — Finance.ua

НАПК выявило коррупционные риски в публичных закупках во время военного положения
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело комплексное исследование «Коррупционные риски при проведении публичных закупок в условиях военного положения» и выявило ряд коррупционных рисков.
Об этом говорится на сайте НАПК.
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«Этот вопрос стал особо актуальным ввиду стремления украинского общества к проведению антикоррупционных реформ даже в условиях войны, без разрешения которого невозможна дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Украины», — отметили в агентстве.
НАПК установила ряд таких коррупционных рисков, как:
- возможность подачи тендерных предложений по цене выше ожидаемой стоимости;
- злоупотребление закупками через электронный каталог;
- применение «искусственных препятствий» в закупках для преимущества необходимому участнику;
- коррупционные злоупотребления путем заключения прямых договоров;
- невозможность обжалования решений, действий или бездействия заказчиков при проведении упрощенных процедур закупок;
- другие (неценовые) критерии оценки предложений как инструмента злоупотребления.
В октябре прошлого года, в ответ на угрозы, созданные полномасштабным вторжением рф и во избежание огласки информации, относящейся к вопросам национальной безопасности, в Украине была уменьшена прозрачность закупок и смягчены ограничения по их подотчетности.
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По результатам исследования эксперты НАПК наработали и предоставили рекомендации по минимизации и устранению коррупциогенных факторов.
Напомним, в ответ на агрессию рф и в интересах национальной безопасности правительство Украины приняло постановление «Об утверждении особенностей проведения публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины „О публичных закупках“, на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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