НАПК возобновило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне спонсоров войны — Finance.ua

НАПК возобновило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне спонсоров войны Сегодня 15:48 — Казна и Политика

НАПК возобновило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило статус пяти греческих перевозчиков в перечне международных спонсоров войны, поскольку эти компании не выполнили условия, согласованные в ходе переговоров об исключении их из перечня.

Об этом сообщает НАПК

Недавно украинская и греческая стороны начали переговоры, где было предложено компаниям выполнить следующие условия:

прекратить практику отключения транспондеров (устройств для отслеживания навигации судов);

прекратить практику перегрузки груза с борта на борт;

публично осудить российскую агрессию

Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций Европейского Союза. Однако эти пять греческих компаний не выполнили в установленный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК возобновило их статус в перечне «Международные спонсоры войны».

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Как напомнили в агентстве, летом 2022 года НАПК предоставило статус спонсоров войны пяти греческим компаниям — Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.

Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя тем самым бюджет страны-агрессора и финансируя российское вторжение.

НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса (соответствие закону деятельности компаний) в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список международных спонсоров войны на портале «Война и санкции» является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из россии, следовательно, для уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев. Одним из рычагов давления платформы стало сотрудничество с базой данных World-Check, используемой банками и страховыми компаниями для оценки рисков.

Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором, подчеркнули в НАПК.

Так, недавно ирландская компания Peninsula Petroleum Limited, которая занимается поставками судового топлива, была исключена из списка международных спонсоров войны, выполнив все необходимые условия, выбрав путь социально ответственного бизнеса.

«Агентство открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации касательно шагов, необходимых для исключения из перечня», — заверили в НАПК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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