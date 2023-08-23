НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции — Finance.ua

НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на санкции восемь ключевых предприятий белорусского военно-промышленного комплекса, производящих и поставляющих россии компоненты для оружия.
Об этом сообщило НАПК.
Информацию о сотрудничестве предприятий со страной-агрессором агентство получило от представителей белорусской оппозиции.
Так, пополнили списки потенциальных кандидатов на санкции, в частности:
- предприятия по разработке и производству ракетного оружия, среди которых — реактивные системы залпового огня Б-200 «Полонез» и ракетные системы Б-300РК «Полонез-М»;
- поставщики оборудования связи, локальных вычислительных систем, систем охлаждения, телекоммуникационной инфраструктуры;
- предприятия, занимающиеся металлообработкой и производством высокоточных деталей для вооружения, в том числе ракетных двигателей;
- компании, разрабатывающие и серийно производящие новые системы вооружения, устройства двойного назначения;
- производители аппаратного и программного обеспечения систем управления войсками и вооружением.
Как отметили в НАПК, соответствующие анализы подтвердили использование российскими захватчиками в войне против Украины технологических комплектующих, производимых этими компаниями.
Часть из этих предприятий уже находятся под санкциями в странах санкционной коалиции. Учитывая это, НАПК уже направило соответствующие предложения Службе безопасности Украины.
Ознакомиться с полным перечнем кандидатов на санкции, в частности, среди белорусского ВПК, можно на портале «Война и санкции».
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