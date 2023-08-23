НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции — Finance.ua
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НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции

Казна и Политика
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НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции
НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на санкции восемь ключевых предприятий белорусского военно-промышленного комплекса, производящих и поставляющих россии компоненты для оружия.
Об этом сообщило НАПК.
Информацию о сотрудничестве предприятий со страной-агрессором агентство получило от представителей белорусской оппозиции.
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Так, пополнили списки потенциальных кандидатов на санкции, в частности:
  • предприятия по разработке и производству ракетного оружия, среди которых — реактивные системы залпового огня Б-200 «Полонез» и ракетные системы Б-300РК «Полонез-М»;
  • поставщики оборудования связи, локальных вычислительных систем, систем охлаждения, телекоммуникационной инфраструктуры;
  • предприятия, занимающиеся металлообработкой и производством высокоточных деталей для вооружения, в том числе ракетных двигателей;
  • компании, разрабатывающие и серийно производящие новые системы вооружения, устройства двойного назначения;
  • производители аппаратного и программного обеспечения систем управления войсками и вооружением.
Как отметили в НАПК, соответствующие анализы подтвердили использование российскими захватчиками в войне против Украины технологических комплектующих, производимых этими компаниями.
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Часть из этих предприятий уже находятся под санкциями в странах санкционной коалиции. Учитывая это, НАПК уже направило соответствующие предложения Службе безопасности Украины.
Ознакомиться с полным перечнем кандидатов на санкции, в частности, среди белорусского ВПК, можно на портале «Война и санкции».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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