НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции — Finance.ua

НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции Сегодня 07:03 — Казна и Политика

НАПК внесло восемь ключевых предприятий белорусского ВПК в список кандидатов на санкции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на санкции восемь ключевых предприятий белорусского военно-промышленного комплекса, производящих и поставляющих россии компоненты для оружия.

Об этом сообщило НАПК.

Информацию о сотрудничестве предприятий со страной-агрессором агентство получило от представителей белорусской оппозиции.

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Так, пополнили списки потенциальных кандидатов на санкции, в частности:

предприятия по разработке и производству ракетного оружия, среди которых — реактивные системы залпового огня Б-200 «Полонез» и ракетные системы Б-300РК «Полонез-М»;

поставщики оборудования связи, локальных вычислительных систем, систем охлаждения, телекоммуникационной инфраструктуры;

предприятия, занимающиеся металлообработкой и производством высокоточных деталей для вооружения, в том числе ракетных двигателей;

компании, разрабатывающие и серийно производящие новые системы вооружения, устройства двойного назначения;

производители аппаратного и программного обеспечения систем управления войсками и вооружением.

Как отметили в НАПК, соответствующие анализы подтвердили использование российскими захватчиками в войне против Украины технологических комплектующих, производимых этими компаниями.

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Часть из этих предприятий уже находятся под санкциями в странах санкционной коалиции. Учитывая это, НАПК уже направило соответствующие предложения Службе безопасности Украины.

Ознакомиться с полным перечнем кандидатов на санкции, в частности, среди белорусского ВПК, можно на портале «Война и санкции».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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